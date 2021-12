Elena Marin ar fi rupt prietenia cu Andreea Bălan. Chiar tatăl cântăreței a spus-o: ”Or fi încetat colaborarea”

In articol:

Se pare că Elena Marin ar fi rupt prietenia cu Andreea Bălan! Cunoscuta dansatoare nu ar mai colabora cu cântăreața, mai ales după ce a suferit o intervenție serioasă la genunchi. Elena Marin spunea că a fost dezamăgită de anumite persoane din jurul ei, pe care ea îi credea prieteni.

”Sper ca, la începutul anului viitor, să îmi reiau proiectele și să am lângă mine doar oameni de calitate. Sunt dezamăgită de persoanele din jurul meu și de ‘prietenii’ pe care eu credeam că îi am. Îmi doresc să revin cât mai repede, înconjurată doar de oameni buni, frumoși și fără interese”, a spus Elena Marin, notează Fanatik.ro.

Elena Marin [Sursa foto: Instagram]

Ce spune tatăl Andreei Bălan despre Elena Marin

Tatăl Andreei Bălan a dezvăluit faptul că artista nu s-a certat, cu siguranță, cu Elena Marin, cea care i-a fost și prieteni. Totuși, Săndel Bălan spune că este posibil ca cele două să fi încheiat colaborarea, căci nu a mai văzut-o pe Elena în show-urile cântăreței.

”Fiica mea este sufletistă, nu e rea. Nu cred că a dat-o afară pe Elena, nu cred că a abandonat-o la greu, erau și colege, dar și prietene.În plus, Andreea a susținut-o pe Elena, la ‘Survivor’. Se uita cu emoție la probele grele prin care trecea și adesea o încuraja și pe conturile sociale. Probabil că Elena are acum niște probleme de sănătate și nu mai poate dansa din cauza operației la genunchi. Astfel că or fi încetat colaborarea.E adevărat că n-am mai văzut-o pe Elena în show-urile Andreei, în ultima vreme”, a declarat Săndel Bălan, pentru impact.ro