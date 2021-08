Elena Marin, declarații incendiare despre strategiile făcute la Survivor. Cum a ajuns faimoasa în ipostaza de "victimă"?

In articol:

Elena Marin a fost una dintre cele mai controversate concurente de la Survivor, fiind implicată în mai multe conflicte de-a lungul competiției. Pe parcurs, faimoasa a ajuns chiar în postura de "victimă", căci certurile cu colegii de echipă se înmulțeau de la o zi la alta și trebuia să facă față tuturor acuzațiilor aduse.

Recent, într-un interviu acordat Viva.ro , celebra dansatoare a Andreei Bălan a dezvăluit ce strategii au fost făcute în Dominicană, dar și cum a ajuns în ipostaza în care a atras antipatia coechipierilor.

Elena Marin, despre strategiile făcute la Survivor

Fosta concurentă din echipa "Faimoșilor" a povestit că a ales să ia parte la această experiență fără să se gândească de acasă la cum să se comporte în competiție. Elena Marin spune că nu și-a făcut niciun plan și cu atât mai puțin vreo strategie, în urma căreia să aibă ceva de câștigat.

Cu toate acestea, dansatoarea a declarat că cel care s-ar fi ținut de aceste lucruri ar fi fost chiar Zanni, marele câștigător Survivor, care i-a propus în nenumărate rânduri să îl voteze pe Jador, pentru a-l scoate din joc: "Nu am avut niciun fel de strategie, deși mi s-au propus, dar nu am vrut să iau parte la ele. Prima mi-a fost propusă chiar de Zanni, până să ne certăm, prin care dorea să fim un mic grup care să îl votăm pe Jador, să îl scoatem din competiție. Nu am fost de acord cu acest lucru, probabil și de aici au plecat certurile noastre. De câte ori mi s-a propus o strategie, nu am fost de acord." , a mărturisit Elena Marin, pentru sursa amintită.

Cât despre faptul că ar fi sunat-o pe Elena Ionescu, câștigătoarea sezonului anterior "Survivor", pentru a învăța să-și caculeze fiecare pas din competiție, fosta concurentă a precizat că a luat legătura cu tânăra, însă doar pentru a afla informații despre trasee și emisiunea în sine: "Am văzut că s-au speculat tot felul de lucruri, inclusiv că am sunat-o pe Elena Ionescu, pentru a-mi construi o strategie. Este adevărat că am sunat-o, dar nu pentru acest lucru. Munceam foarte mult, nu mă uitasem la Survivor, nu știam multe lucruri legate de această emisiune, nici despre trasee, despre cum anume se desfășoară lucrurile. Fiind apropiată de ea, mi-am permis să o sun și să o rog să îmi spună la ce să mă aștept. Nu mi-a dat niciun sfat strategic, m-a liniștit, mi-a spus să fiu puternică, autentică." , a mai adăugat faimoasa.

Elena Marin, despre acuzațiile care spuneau că pozează în victimă

Desi susține că în viața de zi cu zi era mai mereu veselă și cu zâmbetul pe buze, Elena Marin povestește că experiența Survivor i-a scos la suprafață partea sensibilă, pe care doar cei apropiați o cunosc. De aceea, mulți s-au îngrămădit să o acuze că pozează în victimă, pentru a atrage voturile celor de acasă.

Mai mult, șatena a mărturisit că atunci când a ajuns în Republica Dominicană se afla într-o perioada dificilă a vieții ei, căci relația cu logodnicul său nu era una tocmai roz: "În momentul în care am acceptat această provocare, viața mea nu era tocmai roz. Treceam printr-o perioadă grea. Când am ajuns acolo, inițial am încercat să îmi ascund atât frustrările, cât și sensibilitățile, temerile, dar nu am putut face acest lucru mult timp. Fiecare lucru greșit pe care eu îl credeam despre mine îmi era activat de către alte persoane. Când ești departe de familie, de cei dragi și îți dai seama că ești singur cu 11 oameni cu caractere diferite și care acționează diferit, când vezi că există răutate gratuită, nu știi efectiv încotro să o iei. Vrei să fugi, dar nu ai unde.", a mai spus Elena Marin, pentru aceeași sursă.