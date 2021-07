Elena Marin este eliminată de la Survivor România 2021, în faza semifinalelor. „Încerc să nu mă critic!”

Elena Marin 00:33, iul 9, 2021 Autor: Loredana Dobre

Prima semifinală a competiției Survivor România 2021 s-a încheiat cu două calificări și o eliminare. În timp ce Marius Crăciun și Andrei Dascălu și-au adjudecat imunitatea și au trecut în etapa următoare în concurs, pentru Elena Marin aventura din Dominicană a luat sfârșit.

Elena Marin ratează finala Survivor România 2021

În cursa pentru votul publicului au intrat în această seară Elena Marin, Maria Chițu și Zanni. Coregrafa a primit cele mai puține voturi din partea publicului de acasă și pierde oportunitatea de a se lupta pentru marele premiu.

„A fost o expriență frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învățat aici, m-am redescoperit. Am învățat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp îmi doream să pot mai mult. Încerc să nu mă critic, dar întotdeauna te gândești la ce ai greșit, la ce aș schimba la mine, să reușesc să ajung până la final. Vreau să mulțumesc celor care m-au susținut. Mulțumesc Survivor pentru șansa pe care mi-au oferit-o, că de fiecare dată ne-ați susținut în mod egal. Ați fost ca un tătic pentru noi, mulțumesc producției, oamenilor care și-au desfășurat munca cot la cot cu noi și au trăit în aceleași condiții, departe de familii. A fost un proiect unic, pe care nu-l voi uita niciodată”, a spus Elena Marin.

Finala Survivor România 2021, sezonul 2

Maria Chițu, Zanni, Marius Crăciun și Andrei Dascălu se luptă vineri, 9 iulie, pentru calificarea în finala Survivor România.

Marius Crăciun: Mă simt foarte bine, foarte dulce. La început când am văzut traseul și final, nu mă așteptam să fiu priceput la aruncările la coș. De-aia am avut o aruncare din oală, dar se pare că a funcționat.

La prima intrare cu Maria știam că aruncă foarte bine și credeam că nu am nicio șansă. A fost un meci strâns, apoi cu Zanni am întors scorul și m-am calificat în finală cu Elena. Știam că trebuie să rămân concentrat la fiecare aruncare de minge și am reușit. Uneori când mă subestimez reușesc să mă surprind, la unele aruncări. Resimt o durere de musculatură, dar mă bucur că astăzi am reușit să dau tot și m-am salvat astăzi. Îi felicit pe toți.

Marius Crăciun

Andrei Dascălu: Sunt foarte fericit. Aveam mare nevoie de această victorie. Mă bucur că eu și Marius avem locurile asigurate în ultimii patru. Mă bucur că am putut demonstra că îmi merit locul aici.