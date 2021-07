Elena Marin este prima nominalizată în faza individualelor la Survivor România. „Pot pleca acasă!”

Elena Marin, dansatoare 23:47, iul 1, 2021 Autor: Loredana Dobre

Marius Crăciun a câștigat prima zi de individuale la Survivor România și este nevoit să facă o nominalizare în consiliu.

Marius Crăciun, vor pentru eliminare către Elena Marin la Survivor România

Războinicul îi acordă votul Elenei Marin, care devine astfel prima concurentă propusă pentru eliminare din această etapă a competiției.

Războinicul spune că nominalizarea Elenei Marin nu este făcută pe criterii strategice, ci din considerente sportive. Marius Crăciun susține că este competitiv și vrea să se dueleze mai departe doar cu cei mai puternici concurenți din Dominicană.

Elena Marin „Voi face nominalizarea din punct de vedere sportiv, chiar dacă acum suntem la individuale și aș putea să votez strategic, pentru a fi benefic pentru mine și să ajung în finală. Îmi place să mă lupt cu cei mai buni, să fie meciuri strânse, să simt adrenalina la fiecare intrare. Nominalizarea mea va merge către Elena”, spune Marius Crăciun.

Elena Marin, prima nominalizată în faza individualelor

Votul lui Marius Crăciun nu vine ca o surpriză pentru Elena Marin, care susține că nu își pierde încrederea în abilitățile sale și va lupta până la final pentru visul său. „Știam și mă așteptam. Era clar că Marius mă va nominaliza pe mine. Încerc să iau asumat această nominalizare.

Este important ce demonstrăm, vreau să am încredere în mine, să aștept următoarele zile să văd ce jocuri vom avea. Noi trebuie să demonstrăm și publicul decide. Nu mai spun că îmi doresc să rămân în competiție, pentru că mi se reproșează că cer milă. Sper să pot demonstra mai multe. Ca sentiment pe care îl am este emoția că sunt nominalizată și pot pleca acasă. Maria știe cel mai bine prin ce trec, dar voi încerca să transpun teama în trasee și să fie constructivă”, spune Elena Marin.

Marius Crăciun, debut fantastic la individuale

Prima zi a probelor individuale a fost adjudecată de Marius Crăciun, după ce s-a confruntat direct cu prietenul său cel mai bun, Andrei Dascălu. Războinicul susține că această etapă a competiției va deveni din ce în ce mai grea și doar cei puternici vor putea să o ducă până la final.

„M ă simt bine sincer, mă bucur că am reușit să câștig toate jocurile aproape astăzi. S-a văzut că jocurile băieților au fost foarte strânse, de la egal la egal. La un momendat părea că Elena îi va întoarce scorul lui Albert. A fost o zi obositoare, strânsă frumoasă. Mi-am dat seama acum ce înseamnă Survivor și jocurile individuale. Mi-am dat seama cât de greu va fi de acum încolo. Mă bucur că am reușit să concurez împotriva fratelui meu, Andrei, și că scorul a fost strâns, s-a terminat 5-4. Mă bucur că am reușit să concurenz împotriva lui în finală. Îi felicit pe toți, s-a văzut că sunt puternici și sunt nerăbdători să vedem ce ne aduce ziua de mâine”, a spus Marius Crăciun.