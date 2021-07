Elena Marin, lovitură fatală pentru Marius Crăciun în consiliul de nominalizare la Survivor România. „Ies afară din competiție!”

Marius Crăciun 22:49, iul 3, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Elena Marin este prima fată din competiția Survivor România care câștigă o finală din etapa individualelor. Din postura de campioană a zilei, Faimoasa face o nominalizare în consiliu.

Marius Crăciun este nominalizat la Survivor România

După ce a câștigat a doua zi de probe la individuale, Elena Marin îl propune pentru eliminare pe Marius Crăciun, despre care spune că a luat cele mai puține puncte în duelurile cu ea.

Citeste si: Andreea Antonescu, dezvăluiri despre ceea ce s-a întâmplat la "Survivor" și ce nu s-a văzut la TV. "Trebuie să ai un psihic foarte puternic pentru a rezista pe insulă"

Elena Marin

„Sunt de părere că fiecare dintre noi merită să fie aici. Mi se pare că din punct de vedere sportiv nu este o mare diferență între băieți. M-am gândit dacă toți sunt la fel, care ar fi criteriul de nominalizare. Și i-am luat pe fiecare în parte, cu care am jucat și de aici să pornească criteriul meu. Așa am găsit cum să nominalizez. Cu Andrei nu am avut ocazia să joc, Albert a reușit ieri și azi să aducă puncte cu mine, Marius ieri a fost foarte bun, dar astăzi nu a adus niciun punct, iar Zanni a reușit să aducă un punct. Am luat o decizie și îl voi nominaliza pe Marius”, a spus Elena Marin.

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

Marius Crăciun își pune speranța în jocurile de mâine, când speră să câștige pentru a se salva de la posibila eliminare din competiția Survivor România. El precizează că votul Elenei Marin ar putea fi strategic, pentru că Războinicul nu s-a mai aflat de ceva timp printre favoriții publicului.

Citeste si: Cine este Marius Crăciun de la Survivor România 2021. Războinicul a practicat 12 ani de judo și este pasionat de parkour

„După victoria ei de astăzi, mă așteptam să fiu nominalizat. Aveam două criterii. Primul e că am nominalizat-o eu ieri și al doilea pentru faptul că ar putea fi strategic, pentru că în acest moment este la vot, iar eu cum în ultima perioadă nu am mai fost în clasamentul publicului votat, ar fi mai mari șansele ca ea să rămână în competiție și pentru mine mai mici. Nu mă șochează și nu mă surprinde cu nimic, este o competiție individuală, fiecare votează cum vrea și cum simte. Eu îmi asum și primesc orice vot ca atare. De-a lungul competiției nu m-am supărat niciodată când am fost votat. Singurul meu succes de a mai rămâne în competiție este să câștig, să fiu salvat automat, altfel am cele mai mari șanse să ies afară din competiție la final de săptămână”, a spus Marius Crăciun.

Elena Marin, campioana zilei la individuale

Faimoasa este în culmea fericirii pentru că a reușit să câștige finala de astăzi și speră la totemul de imunitate care ar salva-o în această săptămână de la o posibilă eliminare, după ce ieri a fost votată de Marius Crăciun .

Citeste si: Finala Survivor: atenție mare la cotele de la pariuri! Cine sunt concurenții pe care mizează fanii?! Se fac jocurile pentru 10 iulie! EXCLUSIV

„Este cea mai frumoasă oboseală de până acum, este cea mai dulce victorie. Este meritul meu, cât și al Mariei, pentru că m-a ajutat și m-a susținut. Mi-am dorit asta. Am plecat cu acest gând de dimineață și visul de a câștiga astăzi mi s-a îndeplinit. Sper ca mâine să am aceeași energie, îmi doresc să câștig măcar o dată acel totem de imunitate. Mâine mai am o ocazie să mă salvez. Suntem în ultima etapă a competiției și vreau să dau tot ce este mai bun”, a spus Elena Marin.