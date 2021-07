Elena Marin, nominalizată aseară spre eliminare: „Mă așteptam să fiu nominalizată de Marius”

Zannidache, Elena Marin, Maria, Marius, Andrei si Albert au intrat aseara pe ultima suta de metri a competitiei „Survivor Romaia”, o infruntare de-a lungul careia s-au luptat cu emotii uriase, cu trasee dificile, caldura, frig, dar si izolarea de tot ce le era familiar. In editia de aseara a reality-ului, in care s-au consumat primele infruntari individuale, cei sase concurenti au parut mai motivati ca nicioadata sa isi depaseasca limitele pentru a ajunge in Marea Finala, care va avea loc pe 10 iulie, de la ora 20:00, la Kanal D.

Tot aseara, Daniel Pavel le-a spus concurentilor, inainte de debutul primelor jocuri, care este regulamentul pentru aceasta etapa.

" In fiecare zi veti juca jocuri individuale, la capatul carora vom afla un nume castigator. In consiliu, acest castigator va face o nominalizare dintre ceilalti cinci supravietuitori ramasi in competitie. Astfel, la finalul saptamanii, vom avea un numar de trei nominalizati spre eliminare..."

Dupa o lupta crancena, primul joc individual a fost castigat de Marius Craciun, in fata prietenului sau Andrei, cu care a ajuns la runda de departajare la scorul de 4-4. Marius si-a asigurat astfel imunitatea si dreptul de a face o nominalizare in consiliu. Razboinicul a nominalizat-o pe Elena Marin.

„ Ma asteptam sa fiu nominalizata de Marius. Incerc sa iau puternic si asumat aceasta nominalizare. Este important ce demonstram. Vreau sa am incredere in mine, sa astept urmatoarele zile, sa vad ce joc vom avea si ce final vom avea. Pana la urma trebuie sa demonstram si publicul este cel care decide”, a declarat Elena dupa ce a fost nominalizata.

Tensiunile, emotiile, spiritul de luptator si instinctele de supravietuire vor fi la cote maxime si in aceasta seara, cei sase concurenti ramasi in competitie se vor arunca in lupta cu toate resursele pe care le mai au, pentru a castiga.

Finala „Survivor Romania” se apropie cu pasi repezi, pe 10 iulie, de la ora 20:00, va fi ultima si cea mai intensa confruntare, cea care va da marele castigator al celui mai iubit reality din Romania.