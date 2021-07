Elena Marin, schimbare radicală după Survivor România 2021. Unde a fost prima oprire a faimoasei: ”Sunt într-un loc în care visam de șapte luni să ajung”

Elena Marin [Sursa foto: Instagram] 20:18, iul 14, 2021 Autor: Cristina Ionela

Elena Marin și-a surprins urmăritorii de pe Instagram cu noul look! Faimoasa de la Survivor România 2021 a avut parte de o schimbare radicală după ce a stat mai bine de șapte luni în Republica Dominicană, acolo unde a dus o luptă crâncenă pentru trofeul și marele premiu al concursului.

Din nefericire, n-a fost să fie pentru Elena Marin, iar titlul de Survivor România 2021 și marele premiu i-au revenit lui Zannidache.

După ce a ajuns în România, prima oprire a fost la un salon, acolo unde fosta concurentă de la Survivor s-a bucurat de clipe de răsfăț. Elena Marin și-a făcut o schimbare de look, s-a vopsit după șapte luni de Survivor România. Aceasta a ținut să le transmită și un mesaj celor care au susținut-o pe toată durata emisiunii fenomen de la Kanal D.

” Va pup cu toata dragostea. Vreau sa incep prin a-mi cere scuze ca nu am apucat sa vorbesc cu voi, vreau sa va multumesc cu aceasta ocazie ca mi-ati fost alaturi si ca m-ati sustinut. Va multumesc si va iubesc. Si cat de curand am sa fac un live si o sa vorbim acolo cu totii. Pana atunci vreau sa va zic de mine, sunt intr-un loc in care visam de mai bine de sapte luni de zile sa ajung. Este minunat de relaxant. Bine am revenit la viata normala. Va pup si va iubesc. Mi-era foarte dor, mi se pare ireal ca in sfarsit am revenit la viata mea”, a spus Elena Marin, pe contul ei de Instagram.

Elena Marin de la Survivor, revedere emoționantă cu logodnicul ei

Concurenții de la Survivor România 2021 s-au întors acasă, luni, 12 iulie! Elena Marin a pierdut la limită șansa de a își îndeplini visul, după ce a fost eliminată în semifinalele competiției. Andrei, logodnicul Faimoasei, a fost cel mai mare susținător al ei. El a declarat de nenumărate ori că numără secundele până la venirea ei înapoi în țară.

Momentul mult așteptat a venit, iar Elena Marin și Andrei sunt din nou împreună și fizic. El a așteptat-o pe femeia pe care o iubește cu un buchet mare de flori și a sărutat-o cu pasiune atunci când a revăzut-o.

