Elena Marin, surprinsă în pădure cu Ștefan. Ce făceau cei doi când Zanni și Sebastian au dat buzna peste ei

In articol:

Elena avea o discuție cu Ștefan despre plecarea Irishei, dar și nemulțumirile pe care le are faimoasa la adresa colegilor săi, când dintr-o dată și-au făcut apariția și Zanni și Sebi, care au auzit întreaga discuție.

Elena și Ștefan, retrași la discuții în pădure

Elena și Ștefan, retrași la discuții în pădure[Sursa foto: Captură KANAL D]

Ștefan: "Am început a patra săptămâna de Survivor cu o eliminare și îmi pare rău că a plecat Irisha."

Elena: Eu sunt afectată după acest consiliu. Vorbesc cu tine că dacă spun altcuiva nu mă înțelege.

Ștefan: Nu că nu te înțelege, nu te ascultă.

Elena: Da, ai punctat bine. Eu mă așteptam să iasă de la ei

Ștefan: Băi, sincer, așteptările sunt de la noi. Deziluziile sunt și mai mari după așteptări mici.

Elena: În momentul în care îi spui unei femei, indiferent de situație, și aici nu vreau să fac referire la jignirile care mi-au fost aduse mie, care au fost poate mai mari, vreau să mă refer la Irisha pentru că ea a plecat și eu am înțeles-o.

Nu ai cum să-i spui unei femei: că nu-i merge piulița, că nu are neuroni, că este aeriană, că este frumoasă, dar proastă, iar glumele astea nu au fost făcute doar o dată, glumele astea au fost în mod repetativ. Când subliniezi lucrurile astea, frustrezi un om. Când ea nu e prezentă și vorbești cu băieții urât despre ea...cu toții știm că au fost jigniri.

Citeste si: Irisha de la Survivor România, dezvăluiri din tabăra Faimoșilor! Ce i-a transmis lui Zanni: „N-am venit să-ți iau premiul”

Elena și Ștefan, surprinși de Zanni și Sebi în pădure

Elena și Ștefan s-au retras în pădure[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

În timp ce discuțiile erau în toi, Zanni și Sebi au dat buzna peste cei doi colegi ai lor și au început confruntările.

Zanni: La un moment dat o aud pe Elena că vorbește cu Ștefan și auzeam cum îi bagă chestii în cap și mi-a zis Sebi hai peste ea. Acum că a plecat Irisha trebuie să stea cu Ștefan să-l spele pe el în urechi. Și am zis hai peste ei!

Sebi: De ce minți, Elena?

Elena: Mă aștept oricând să faceți asta. Nu înțeleg care e problema dacă din punct de vedere al meu consider că din moment ce îi spui unei femei că nu îi merge piulița, că e...

Sebi: Cine a zis că Irisha e proastă?

Elena: Eu am auzit de la voi: păcat de ea că e frumoasă, dar e proastă.

Sebi: Elena, nu mai merg minciunile astea! Nu mai păcălim oamenii de acasă.

Zanni: Nu a zis nimeni cuvintele astea. Ștefan e aici și știe.

Elena: Simt că nu mai am deloc intimitate. Nu este prima oară când sunt urmărită, nu e prima dată când vin după mine când merg să mă spăl, când merg la toaletă. Nu este normal. Este intimitatea noastră și ar trebui să ne respectăm fiecare.

Zanni: Am simțit să intervin între ei, pentru că am auzit-o pe Elena că îi spunea lui Ștefan lucruri pe care le-am auzit în consiliu. Și Ștefan știe că nu este așa și Elena știe.

Elena îi acuză pe Zanni și Sebi că l-au înjurat pe Ștefan. De aici discuțiile s-au aprins.

Sebi: Sunt sătul, de atâta timp se încearcă aceleași strategii și aceleași minciuni și mă doare inima că de atâta timp mă lupt în concurs de supraviețuire cu niște oameni care supraviețuiesc prin minciuni.

Zanni: Ștefan tace pentru că poate nu o să fie votat de ea.

Ștefan: Eu am luat decizia ca cu aceste două persoane( nr. Zanni și Sebi) să nu mai am legături nici de salut. Și acum să vină unul dintre actorii acestui joc că, domne, Ștefan are dreptate și e imparțial. Nici măcar într-un conflict nu mai vreau să discut cu ei doi.

Zanni: Mie mi se pare că e prostănac, dar el e sincer. Nu suntem pe aceeași lungime de undă, că mai delirează uneori, nu pot să-l judec, dar el pare sincer.

După toată această cearta la care Ștefan nu a intervenit, sportivul spune că nu vrea să mai aibă nicio discuție cu Zanii și Sebi.

Ștefan: După discuția de dimineață pe care am avut-o cu Elena, cei doi au încercat să intre în dialog cu mine, spunându-mi că sunt sincer. Nu am făcut decât să mă agit din nimic și pentru nimic, că Dumnezeu știe ce am făcut și ce nu am făcut. Degeaba vii acum și spui că sunt sincer dacă tu în sinciliu mă acuzi de lucruri pe care nu le-am făcut.

Citeste si: Ce politician se afla la bordul avionului care a adus-o pe Irisha în România din Republica Dominicană! „Mamă! Zbor cu...”

Ștefan o sărută pe frunte pe Elena, în pădure

Deși întâlnirea lor retrasă din pădure a fost destrămată de Zanni și Sebi, Ștefan a decis să se întoarcă pe plajă, dar nu înainte de a-i oferi un sărut pe frunte Elenei. Ea a vrut să rămână singură să se detașeze de discuții și să-și adune gândurile ei.