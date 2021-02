Elena Marin, un ghimpe în spatele lui Culiță Sterp la Survivor România. Faimosul o vrea eliminată: „Îl mișcă pe picioruș pe Jador, să nu o voteze!”

In articol:

Faimoșii au făcut o nominalizare pentru eliminare surprinzătoare, după ce au pierdut al doilea meci de imunitate la Survivor România. Elena Marin a fost luată în vizor de grupul format din Culiță Sterp, Zanni, Sebastian Chitoșcă, Cosmin Stanciu și Ana Porgras.

Elena Marin, un spin în spatele lui Culiță Sterp la Survivor România

Elena Marin este convinsă că cei cinci colegi din echipa roșie au făcut o strategie pentru a o elimina din competiția Survivor România, deși aceștia au afirmat că nu vor mai stabili înainte de consiliu pe cine vor vota. „E clar că s-a făcut o strategie împotriva mea. S-a dorit că Majda să fie protejată”, spune Faimosa.

Jador este furios pentru atitudinea colegilor săi și nu înțelege de ce au propus pentru eliminare fata cu cele mai bune rezultate pe traseu. „Eu știu că au protejat-o pe Majda. Pe Ana nu a putut să o voteze că e iubita sau amanta sau ce o fi a lui Zanni și au votat-o pe Elena. De ce nu s-au votat între ei?”, se întreabă artistul.

De cealaltă parte, tabăra celor cinci Faimoși susține că Elena Marin nu este în realitate cea mai bună sportivă de la Survivor, pentru că mereu a ales adversare mai slabe decât ea pe traseu.

Sebi: Majda spunem noi că e mai slabă decât Elena, dar Majda nu a ales niciodată cu cine luptă pe traseu.

Elena a ales cele mai slabe fete.

Cosmin: De fiecare dată când alege o altă fată pe cea mai slabă, se enervează. Păi, frate, ia și luptă cu cine e mai bun din echipa cealaltă, dacă tot te crezi cea mai bună.

Culiță: Nu știu ce strategie are Zanni, dacă ar fi avut ar fi folosit-o când s-au certat ei. Mi se pare că aduce cea mai multă energie negativă din grup. Orice lucru minor îi spui, din orice vrea să iște o ceartă.

Ana: Elena mi se pare cea mai falsă de când am venit. Nu are nimic natural, Elena a fost singură fată care m-a luat deoparte să vorbim..ca să ne cunoaștem..

Zanni: Îl mișcă pe picioruș pe Jador, că știe că e preferatul publicului și să nu o voteze.

Elena Marin, în pericol de eliminare la Survivor România

Faimoșii au nominalizat-o pentru eliminare pe Elena Marin, una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România. Deși strategia sălbaticilor a fost până în acest moment al competiției să scoată oamenii slabi din echipă, iată că de această dată a fost vizată Faimoasa cu cele mai mari perfomanțe.

Elena Marin susține că nominalizarea nu este o surpriză pentru ea și că încă visează în continuare să câștige Marele Premiu. Vedeta are încredere în publicul de acasă și speră că va fi votată pentru a continua lupta pentru supraviețuire din Dominicană.

„Da, mă așteptam, dar în același timp cred foarte mult în Dumnezeu, fiecare dintre noi are un parcurs. Am venit la această emisiune să îmi urmez visul, lupt până la capăt și cred că Dumnezeu are grijă de toate. Mă bazez foarte tare pe ceea ce s-a văzut acasă, de dreptate. În continuare, chiar dacă îmi plânge sufletul, visez să câștig Survivor România 2021, Dumnezeu știe cum le așează”, a declarat Elena Marin, cu ochii în lacrimi.