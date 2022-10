Elena Merișoreanu a ajuns pe mâna medicului estetician. La ce intervenție a apelat folclorista, la 75 de ani: „Se fac altele la 20 de ani și să nu mă fac eu?”

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai îndrăgite folcloriste de la noi. Și-a început cariera de la 16 ani și tot de atunci spune că are mare grijă la felul în care arată, drept mulțumire față de publicul său.

Pentru ei, dar și pentru ea, pentru a se simți bine în pielea sa, cântăreața de muzică populară a apelat acum la medicul estetician.

Elena Merișoreanu: ”Suferă baba la frumusețe”

Vedeta spune că ceea ce și-a făcut acum nu este o intervenție chirurgicală, căci nu a simțit deloc durere, totul s-a făcut cu o cremă anestezică, iar rezultatul a dat-o pe spate pe artistă. Folclorista spune că a apelat la un truc prin care și-a ridicat pielea lăsată de pe față și astfel și-a redus ridurile.

"A fost extraordinar, nu se vede, e ceva superb. Se fac altele la 20 de ani și să nu mă fac eu, trecută de 70 de ani. Nu am avut dureri, au o cremă anestezică, nu m-a durut deloc. Vreau să spun că eu nu știu ce e aia frică, simți doar o înțepătură, dar știi cum e, suferă baba la frumusețe. A fost foarte bine, mi-a plăcut. Firele alea ridică partea de la gușă, eu operații estetice nu fac, botox în buze în niciun caz că sunt buzată din naștere. Mi-am făcut la colțurile gurii, mi-am făcut la frunte și acesta cu firele", a spus Elena Merișoreanu, conform Spynews.

Doar o dată pe an, notează folclorista, trece pragul cabinetului medicului estetician și spune că primește deseori felicitări pentru felul în care îi arată tenul.

În rest, mai declară artista, nu se abate de la rutina zilnică pe care și-a format-o atunci când a venit în București, la 16 ani.

"În afară de faptul că îmi fac la câte un an de zile un filler, asta cu firele băgate la gușă nu mi-am făcut până acum, dar sunt foarte mulțumită. Eu de când mă știu, de când am venit în București, la 16 ani, mă dau cu cremă românească pe față. Orice altă cremă aș pune sunt alergică, mi se fac bube. De crema asta românească nu m-am dezlipit de atâția ani, toți îmi zic că am un ten foarte frumos", a mai spus cântăreața.

Cântăreața de muzică populară este de părere că în tinerețe nu a avut nevoie de ajustările făcute de estetician, dar acum, pentru că este o persoană publică, se simte datoare față de fanii săi, tocmai de aceea vrea să apară în fața lor în cea mai bună formă a sa.

"Eu în tinerețe nu mi-am făcut în viața mea așa ceva, dar acum trebuie, mai am câte o filmare, mai am câte un spectacol, vor să ne vadă frumoase. Pe noi publicul și media ne ține în viață și trebuie să arătăm bine", a adăugat folclorista.