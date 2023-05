Elena Merișoreanu compară generațiile! Cum se petrecea pe vremea lui Ceaușescu și cum arată petrecerile tinerilor de astăzi: "Acum costurile sunt enorme" | EXCLUSIV

In articol:

Elena Merișoreanu este una dintre cele mai efervescente prezențe ale showbiz-ului românesc. Sinceră și naturală, cu fiecare apariție a sa, artista nu a făcut decât să devină și mai plăcută de publicului larg.

Elena Merișoreanu, amintiri de pe vremea lui Ceaușescu

Elena Merișoreanu a sărbătorit Ziua Muncii cântând, însă și-a adus aminte de manifestațiile din timpul conducerii lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta a făcut o paralelă cu generația de azi și nu îi vine să creadă cât de mult s-au ridicat costurile.

"Eu petrec prin cântec. Am o cântare și plec mai departe de București, prin Ardeal și acolo o să fie frumos. E un eveniment care marchează ceva frumos din viața celor la care mă duc și o să fiu acolo. Pe vremea lui Ceaușescu, se pregăteau spectacole mari, se făceau manifestații, vai de capul meu. Era frumos, pentru că se lucra mult, se făceau pe stadioane, se făceau spectacole care marca Ziua Muncii, peste tot era Ceaușescu și cu Elena, ei erau în prim-plan. Era bine. Am fost respectați, am fost băgați în seamă. Era altceva, acum e cu totul altceva. Acum locurile peste tot sunt ocupate, cu toată criza și cu toată treaba asta cenușie, tulbure, ce se petrece acuma, a românilor. Văd că pe litoral se dau spectacole mari, se fac pentru tineret, toate sunt ocupate. E frumos, ei așa știu, pentru că nu au trăit vremurile celelalte și e bine, dar costurile sunt enorme. Eu consider că un tânăr de rând, care e student sau trăiește dintr-un salariu, nu cred că și-ar permite să meargă să se distreze. Pe vremuri, fiecare român își permitea să plece și chiar de două ori în vacanță cu familia, pe litoral sau la munte sau în stațiuni balneare, acum aud oameni pensionari care zic că nu au mai fost de zeci de ani, că nu mai știu cum arată o stațiune balneară. Aveau prin sindicate gratuități, acum cu crizele astea care sunt, sunt resimțite în toată lumea de fapt și asta e. Mergem înainte, că așa am fost învățați să ducem și binele și greul.", a mărturisit Elena Merișoreanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Elena Merișoreanu, impresionată de vremurile grele pe care le trăiesc românii

Artista este însă impresionată de vremurile grele pe care le trăiesc românii în prezent. Prețurile sunt tot mai mari și banii toți mai puțini, iar mulți oameni se luptă pentru un salariu și o viață decente.

"Totuși, în aceste vremuri tulburi parcă nu aș mai îndemna pe nimeni să facă copii. Tare greu este. Tinerii nu mai au perspective, trebuie să se lupte mult pentru ziua de mâine și nu este deloc ușor, vremurile sunt foarte grele în ziua de azi. Nu știu cum trăiesc unii oameni în ziua de azi, dar eu care umblu printre ei și mă duc pe la biserică văd că lumea trăiește foarte greu, dar mergem înainte", a mai declarat Elena Merișoreanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

