Elena Merișoreanu ”datoare” la finii săi din Australia: „Sunt bogați, dar și muncesc mult”. Despre ce este vorba

Elena Merișoreanu se numără printre cele mai iubite și apreciate artiste de folclor de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, Meri, așa cum îi mai spun fanii, a susținut concerte pe cele mai mari scene, atât în România, cât și în străinătate, acolo unde a întreținut atmosfera pentru comunitățile de români ce locuiesc peste hotare.

Din nefericire, în ultima perioadă, ”doamna muzicii românești” s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar în urmă cu ceva timp aceasta s-a operat la ambele picioare, fiind acum în perioada de recuperare și, totodată, urmând ca în această toamnă să fie supusă unei alte intervenții chirurgicale.

Recent, artista a vorbit și despre experiența sa privind problemele ortopedice, explicând că a mers și la spitale din străinătate pentru a cere o părere, însă a fost sfătuită să se consulte cu medicii din România pe baza acestui subiect, deoarece sunt mult mai buni.

„Nu trebuie să pui piciorul jos, ci să umbli cu un cadru. Avem medici foarte buni în România. La ortopedie, la Foișor, e ca-n stațiune. Acolo mă duc. Acum patru ani, m-a dus fi-mea la San Diego, la un institut mare, ortopedic. A venit un doctor cunoscut la mine, care era român. Și mi-a zis că nu există ortopezi mai buni ca la noi. La piciorul operat, nu mai simt nimic. Pot să zbor cu el. La celălalt, pentru că l-am folosit foarte mult, nu mai am cartilagiu și trebuie să mă operez. Am fost angajată de la 16 ani, la câte turnee am stat în picioare era de așteptat să am astfel de probleme. Dacă-mi dădeam pantofii jos nu-i mai puteam pune la loc”, a spus Elena Merișoreanu, pentru Impact.ro.

Ce ”datorie” are Elena Merișoreanu

Imediat după ce va fi supusă intervenției chirurgicale, Elena Merișoreanu și-a pus în cap să-și plătească o ”datorie” față de finii săi din Australia.

Concret, artista de folclor nu și-a văzut finuțul de mai bine de patru ani, iar părinții micuțului nu l-au tuns pe acesta, doar pentru a respecta tradiția, mai precis pentru a-i tăia moțul nașa sa, Elena Merișoreanu.

„Acum are 5 ani, și părul până la brâu. Finii mi-au trimis de trei ori bilet din Australia să vin să-i tai moțul copilului. Nu l-au tuns pentru că ei țin la tradiție și mă așteaptă. Dar după operație mă voi duce. Ei stau undeva la țară, dar e așa frumos acolo. Sunt bogați, dar și muncesc foarte mult”, a mai declarat artista.

