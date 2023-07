Elena Merișoreanu dezvăluie ce a vorbit cu Jador la telefon, după ce artistul a aflat că este bolnav: "E foarte speriat" | EXCLUSIV

In articol:

Vestea că Jador ar urma să își încheie cariera din pricina problemelor se sănătate a adus un val de îngrijorare în rândul fanilor, dar și al colegilor de breaslă.

Dincolo de urările pline de de dragoste, artistul a primit și mesaje de hate, iar unii dintre internauți au fost de părere că ar fi vorba despre o strategie. Aceste speculații au ajuns și la urechile Elenei Merișoreanu, interpreta de muzică populară fiind o bună prietenă a lui Jador. Artista îi poartă un respect deosebit și chiar a vorbit cu el, la scurt timp după ce a aflat care sunt problemele cu care se confruntă.

Elena Merișoreanu, adevărul despre problemele de sănătate ale lui Jador

Elena Merișoreanu are o prietenie strânsă cu Jador. Într-un interviu exclusiv, artista a dezvăluit că a discutat cu artistul la telefon și a aflat cât de gravă este starea acestuia de sănătate.

"Am și vorbit la telefon cu el. El are probleme, a refuzat multe evenimente, dar și le onorează, pentru că acum medicina a evoluat, eu cred că va merge spre bine. El este foarte speriat, dar are o iubită care sper să îi facă viața frumoasă și să se lepede de gândurile alea rele pe care le are el, că nu mai cântă, că nu mai vrea să cânte, dar eu sunt convinsă că el e prea tânăr, talentat și iubit foarte mult, așa că să dea Dumnezeu să se facă bine și cât mai curând să vină în mijlocul celor care îl iubesc." , a declarat Elena Merișoreanu, la WOWnews.

Elena Merișoreanu, totul despre motivul divorțului dintre Deea și Dinu Maxer

Artista este o bună prietenă a familiei Maxer așa că a vorbit cu Deea și Dinu imediat ce a aflat vestea tristă a divorțului. Elena Merișoreanu ne-a dezvăluit câteva detalii și ne-a spus că diferența de vârstă a fost motivul care a dus la separarea celor doi.

"Eu am vorbit și cu Deea, am vorbit și cu el. Deea când am întrebat-o care este motivul, că voi vă înțelegeați, eu i-am îndemnat să mai facă un copil. Mi-a spus că diferența de vârstă este singurul lucru care i-a separat. Dinu mi-a spus și el același lucru că nu s-au mai înțeles și fiecare merge pe cărarea lui. Nu au vorbit urât unul de celălalt. Ei rămân mama și tatăl copiilor, dar mi-au spus că nu mai pot să fie împreună", a mai precizat Elena Merișoreanu.

