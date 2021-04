Elena Merișoreanu, după ce Alex de la Orăștie a făcut-o „falsă și bârfitoare”: „ Dacă ar fi avut ceva să-mi spună, trebuia să-mi spună”

In articol:

Continuă discuțiile în lumea muzicii populare și tot de această dată protagonistă este Elena Merișoreanu, doar că cel căruia îi dă replica este un coleg de breaslă din tânăra generație, Alex de la Orăștie.

Doamna muzicii populare a simțit nevoia să intervină, după ce a fost acuzată public că își bate joc de imaginea artiștilor tineri. Tânărul ar fi făcu-o pe Elena Merișoreanu „falsă și bârfitoare”, iar aceasta îi dă replica.

Elena Merișoreanu[Sursa foto: Facebook]

Elena Merișoreanu, declarații după acuzațiile lui Alex de la Orăștie

Se pare că doamna muzicii populare nu poate sta departe de scandaluri. De data aceasta discuțiile sunt între ea și unul dintre interpreții de muzică populară din noua generație. Alex de la Orăștie a făcut-o pe Elena Merișoreanu „falsă și bârfitoare” după ce aceasta ar fi spus despre tinerii artiști din folclor că „merg la bâlci și cântă pentru mici și bere”. Cântăreața spune că dacă bărbatul avea ceva să-i reproșeze trebuia să o facă în privat.

'„E un băiat frumos, e un băiat cuminte, nu am văzut nimic deplasat la el. Dacă ar fi avut ceva să-mi spună, trebuia să-mi spună. Eu chiar îl apreciez și îl simpatizez pentru că este din județul meu, din Hunedoara. Eu, efectiv, l-am văzut o singură data și mi-a plăcut cum cântă, e frumos, e arătos, nu am niciun cuvânt rău de spus împotriva lui'', a declarat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu: „ Să aducă argument, așa ceva eu nu am spus niciodată”

Doamna muzicii populare spune că niciodată n-a afirmat că tinerii artiști merg să cânte pentru mici și bere.

Mai mult, aceasta spune că de fiecare dată a încercat să-i ajute și să-i susțină pe cei din noua generație, fie și cu un sfat.

„Doamne ferește. Să aducă argument, așa ceva eu nu am spus niciodată. Că toți cântăm la mici și la bere este adevărat, că și atunci când mergem la zilele comunelor se vând mici și bere. Și dacă am zis îi cer scuze, dar eu nu am zis. Aș vrea să vină un solist tânăr și să spună că mi-a cerut ajutorul și nu l-am ajutat. Poate atunci când am zis i-am dat un sfat, dar dacă el a luat drept un reproș, eu îi cer scuze, dar eu am zis că dacă el nu este în costum popular, era bine în spate să nu fie dansatori în costum popular, am văzut un videoclip cu el'', a mai spus artista.