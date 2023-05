Elena Merișoreanu își petrece onomastica departe de România! De ce a plecat artista chiar de ziua ei: "Vin mii de oameni acolo" | EXCLUSIV

In articol:

Sfinții Constantin și Elena sunt un motiv bun de petrecere în rândul vedetelor! Artiștii își serbează astăzi onomastica, fie cu o petrecere, fie cu un concert pe cinste.

Elena Merișoreanu se numără printre vedetele care va petrece onomastica prin muncă, dar și departe de casă.

Îndrăgita interpretă de muzică populară are familia plină de Constantini și Elene, iar la ea acasă petrecerile vor fi în toi. Totuși, ea își va serba ziua în Italia, acolo unde pleacă alături de Sofia Vicoveanca. În familia artistei motivele de petrecere sunt cu atât mai mari, cu cât nepoata acesteia urmează să aducă pe lume un băiețel.

Elena Merișoreanu își petrece onomastica departe de casă

Dacă anul trecut petrecerea Elenei Merișoreanu a avut loc acasă, în 2023 artista își va serba onomastica departe de România. Chiar dacă nu va fi lângă toți cei dragi, artista va avea parte de peisaje superbe și mai ales de o atmosferă de vis pentru că pleacă în Italia, acolo unde va cânta pentru românii din diaspora.

"O să îmi petrec ziua într-un cadru extraordinar de frumos și departe de țară. O să fiu la Festivalul Românilor din Italia, la Roma este o sărbătoare mare pentru ei. Vin mii de oameni acolo, este foarte frumos și vom avea spectacol.

Va fi ca un fel de bâlci. Vin românii din toată Italia. Ține două zile și eu am să plec cu Sofia Vicoveanca, cu Georgel Nucă și o să fie o sărbătoare frumoasă.

Seara vom merge la un restaurant unde bineînțeles că vom cânta pentru că asta ne este meseria. O să petrecem frumos", ne-a dezvăluit ea, în exclusivitate.

Elena Merișoreanu [Sursa foto: Facebook]

Sf. Constantin și Elena, motiv de mare sărbătoare în familia Elenei Merișoreanu

Îndrăgita interpretă de muzică populară ne-a mărturisit că ziua de 21 mai este un motiv de mare petrecere în toată familia. Fiica și nepoții și nepoatele artistei mai poartă și ei aceste nume așa că distracția va fi în toi și în România.

"Acasă am o mulțime de sărbătoriți. Nepotul meu este Richard Constantin, am ținut neapărat să aibă și nume sfânt.

O am pe fiica mea pe care o cheamă Ela și este și Elena, una dintre nepoatele mele este tot Elena și uite așa avem familia plină de sărbătoriți, dar eu anul acesta petrec departe. Vrem să bucurăm și sufletele celor care duc dorul de țară", ne-a explicat ea.

Elena Merișoreanu, străbunică de băiat

Artista a început anul 2023 cu o veste extrem de bună. Una dintre nepoatele sale este însărcinată și urmează să aducă pe lume un băiețel. Nepoata vedetei a ținut totul secret până când a aflat sexul bebelușului.

"Este băiat! Când am aflat vestea, vreau să îți spun că am fost tare bucuroasă, dar șocată pentru că ea a mers cu mine în Anglia, de Ziua României și nu mi-a spus că este gravidă. Nu mi-a zis nimic nimic, doar la aeroport, când am luat valiza de pe bandă, mi-a zis: Mamaie eu nu pot să ridic că mă doare spatele.

Dar ea era gravidă, da nu mi-a spus. Nu a spus la nimeni nimic! Acolo eu am văzut-o că seara după ce am mâncat a vomitat, dar mi-a spus că a mâncat cu poftă și i-a venit rău.

Când colo, ea de fapt avea grețuri. Dimineața am văzut că a stat mult la baie, dar nu m-am gândit o clipă că este însărcinată", ne-a povestit Elena Merișoreanu.

