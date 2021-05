Elena Merișoreanu, probleme grave de sănătate! A fost operată de urgență și a evitat o tragedie: „O mierleam repede”

In articol:

Elena Merișoreanu a mărturisit în urmă cu puțin timp că a fost la un pas de moarte. Interpreta de muzică populară a mers la un control, după ce începuse să vomite absolut tot ce mânca.

Verdictul medicului a fost unul crunt: pietre la fiere. Se pare că aceasta a ajuns la timp la medic, căci operația nu trebuia să mai întârzie nici măcar o zi. Elena Merișoreanu s-a urcat pe masa de operație vineri. Iată cum se simte acum.

Elena Merișoreanu, la un pas de tragedie. Ce s-a întâmplat

Interpreta de muzică populară a făcut mai multe analize și controale, după ce începuse să se simtă rău după tot ceea ce mânca. Diagnosticul a fost unul destul de grav: pietre la fiere. Operația de îndepărtare a pietrelor a trebuit să aibă loc cât mai repde căci existau riscuri foarte mari pentru Elena Merișoreanu.

„M-am dus la doctor la endoscopie, că am zis că mă doare stomacul. Am făcut ecografia și mi-a zis „draga mea, dacă din clipa asta nu te duci să te operezi, plesnește, că e plină cu pietre”. A zis: „Doamnă, dimineață la 06:30 vă iau la operație. S-ar putea chiar la noapte să vă iau. M-a operat la prima oră și când mi-a arătat, mi-a zis: „Aveți pietre pentru o fundație aici”.

Fără medici am fi terminați. M-au operat vineri. Acum mă simt bine, numai că eram balonată. Cum mâncam ceva, vomitam, eram foarte balonată și eu credeam că am probleme cu stomacul. De fapt, stomacul mă durea din cauza fierii, că era plină. Dacă nu mă operam, o mierleam repede, că era full. Mai era un pic și pocnea”, a dezvăluit Elena Merișoreanu la un post de televiziune.

Elena Merișoreanu: „P utea să plesnească fierea în mine”

Artista spune că se simte mult mai bine după operație, iar acum trebuie să urmeze un regim stric, cel puțin până își va scoate firele, peste o săptămână. Aceasta spune că deznodământul putea fi altul dacă medicii nu ar fi descoperit la timp de ce afecțiune suferă.

„Umblu pe aici prin curte, fac treabă prin bucătărie, trebuie să țin un pic de regim. Nu am voie prăjit, nu am voie mâncăruri grase, 7 zile, până îmi scoate firele. Cu piciorul aștept, că nu e chiar așa urgență, dar mă voi opera. Cu celălalt picior care e operat sunt chiar foarte bine. Bine că au depistat ce am, că putea să plesnească fierea în mine. O mierleam repede. Joi am fost internată, la prânz. Vineri dimineață m-a dus la operație și sâmbătă pe la 10:30 mi-au dat drumul acasă. Nu am avut febră. Mi-a făcut laparoscopic. M-a anesteziat general, dar m-am trezit repede”, a explicat interpreta de muzică populară.