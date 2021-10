Elena Merișoreanu, una dintre cele mai iubite interprete de muzică populara din România, face dezvăluiri despre experiența cu virusul COVID-19

In articol:

Faimoasa interpretă a fost norocoasă și nu a petrecut mai mult de noua zile în spital, deoarece starea sa de sănătate s-a îmbunătățit iar medicii i-au permis externarea.

Nu a trecut foarte mult timp de la perioada dificilă prin care a trecut Elena Merișoreanu iar gurile rele nu au întârziat să o atace. În timp ce era invitată în cadrul unei emisiuni, vedeta a fost întrebată de către telespectatori câți bani a primit pentru a afirma că este infectată cu visrului Covid-19.

Ce răspunsuri oferă Elena Merișoreanu oamenilor care o acuză că nu a suferit de Covid-19

Elena Merișoreanu a fost confirmată cu Covid-19 în urmă cu două săptămâni. Artista a sunat la salvare după o perioadă de câteva zile de la apariția primelor simptome ale virusului. Sigură că nu este nimic mai mult decât o răceală, interpreta s-a tratat acasă până când starea sa de sănătate s-a înrăutățit și decis să apeleze 112. Medicii au confirmat imediat infectarea acesteia cu virusul Covid și au internat-o timp de 9 zile.

Elena Merișoreanu infectată cu Covid-19 deși este vaccinată cu ambele doze

Deși îndrăgita artistă de muzică populară a fost externată în urmă cu aproximativ două săptămâni, abia astăzi a ieșit și a făcut publică experiența prin care a trecut. Invitată într-o emisiune TV cântăreața a declarat că se simte foarte bine și că îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a fost alături și a îndemnat-o să se vaccineze. Totodată, Elena Merișoreanu susține că fără vaccin nu știe dacă ar fi ieșit pe picioarele sale din spital, deoarece virusul este nemilos.

Deasemenea, aceasta a povestit felul exemplar în care a fost îngrijită de medici și îi compară cu niște roboței care au grijă să trateze cât pot de bine pacienții. Artista a mărturisit totodată că o asistentă avea răni la nas din cauza măștii și îi îndeamnă pe oameni să nu mai acuze cadrele mediale pe nedrept dacă nu cunosc adevărata situație.

"Dumnezeu lucrează numai prin oameni. În momentul când am văzut cum umbla toți îmbrăcați în combinezoanele alea în spital și am văzut cum au grija, am rămas uimita. Dacă nu eram vaccinată, nu cred că mai ieșeam de acolo, zău vă zic.(...) O asistentă avea răni la nas. Nu mai acuzați daca nu cunoasteti situatia lor.", a declarat Elena Merișoreanu.

Elena Merișoreanu nu este singura vedetă acuzată ca a primit bani în schimbul declarației că a fost infestată cu Coronavirus. Aceasta a pus piciorul în prag și a hotărât să facă lumină în rândul speculațiilor.

După vorbele răutăcioase aduse la adresa sa, artista a declarat ca nu s-ar juca cu sănătatea sa nici pentru milioane de euro mai ales după stările de rău prin care a trecut în această perioadă.

"Auzi tu ce le-a trecut prin cap.(...) M-au întrebat câți bani am luat ca să mă declar bolnavă și să fac astfel de declarații la televizor și peste tot. M-am enervat și le-am zis că atâția bani cat am luat eu, atatea zile sa mai aibă ei.", declară Elena Merișoreanu, în cadrul unei emisiuni TV.