Cornel Galeș a murit pe 1 decembrie 2019 și până atunci au fost tot felul de semne care au prevestit tragedia.

Elena Soare, despre visele cu Ioana Ciuculete: „De când a murit, am tot visat-o pe Ileana. Îmi spunea că-l așteaptă pe Cornel”

Elena Soare, colega de scenă cu Ileana Ciuculete, a fost șocată de vestea morâii lui Cornel Galeș. Cu atât mai mult cu cât, spune ea, de când a muirt Ileana Ciuculete, a a vut fel și fel de vise care ntr-un final s-au adeverit.

„De când a murit, am tot visat-o. Îmi spunea că-l așteaptă pe Cornel să-i aducă «nu știu ce». Nu am luat în seamă când s-a întâmplat prima dată, dar visele s-au repetat. O visam că mă pupă, că mă ia în brațe. O visam în biserică la Titulescu, unde veneau și Ileana cu Cornel. Tot acolo a avut loc slujba de înmormântare pentru Mihai Constantinescu. Și el venea acolo cu Simona.

Dumnezeu să-l odihnească! M-am gândit că Ileana are nevoie să-i dau ceva de pomană și am făcut acest lucru. La început o visam zi de zi, apoi, pe măsură ce îi mai dădeam ceva de pomană, visele au încetat. Am visat-o până ---în octombrie. Atunci i-am făcut iar o colivă”, a mărturisit Elena Soare pentru Click.