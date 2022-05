“Elena știe că o să mai avem un copil și o să fie băiat”. CRBL se gândește să devină tată pentru a doua oară!

In articol:

CRBL se numără printre cei mai iubiți și îndrăgiți artiști de la noi din țară, iar acesta a intrat în sufletele fanilor săi prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

CRBL vrea să fie tată pentru a doua oară

Piesele lui sunt hituri și au milioane de vizualizări și aprecieri.

CRBL are o familie minunată și se mândrește mereu cu ea. Recent, a șocat audiența după ce declarat că s-a gândit și la al doilea copil. Invitat în podcastul "Acasă la Măruță", acesta a dezvăluit că a discutat cu familia sa, iar soția lui deja știe sexul următorului bebeluș.

"Am discutat cu Elena subiectul și cu Alesia, ce facem. Mai vine o surioară, mai vine un frățior. Elena știe că o să fie frățior oricum. Ea așa știe, că o să mai avem un copil și o să fie băiat. Alesia a început să se gândească și la nume. Nu e cazul, nu suntem pe picior de a ne face patru în familie. Acum ceva timp, într-o zi, mă uitam cum răsare și apune soarele și am zis Sunt pregătit să fiu tătic din nou, pur și simplu, fără să mă fi gândit în ziua aia la treaba asta. Și mi-am adus aminte că vorbeam de numele lui, că sigur e un el, așa cum spune Elena. Când vorbeam cu soția mea, ne gândeam la Dominic, cum are Alex Velea, dar acum am zis Dominicos. În ziua aceea era 13 martie. Pe mine, ed aceea e tatuat și 13 pe gât, cifra asta mă urmărește oriunde mă duc îl văd, în autobuz, în film, am jucat și baschet cu numărul 13 pe spate. Și am zis Bă, ăsta e un semn.", a declarat CRBL.

De ce îi este teamă lui CRBL să mai aibă un copil?

Chiar dacă dorința este arzătoare, totuși, CRBL are rețineri când trebuie să își pună dorința în aplicare. Iată ce îl sperie pe cântăreț.

"După ce am revenit cu picioarele pe pământ, am văzut contrastul dintre Alesia și nepoțica mea, pentru că fratele meu este proaspăt tătic, are 8 luni și îmi dau seama că este aproape imposibil. Nu cred că o să mai avem răbdare.", a mărturisit CRBL, în podcastul moderat de Cătălin Măruță.