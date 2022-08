Elena Udrea își strigă nemulțumirea din spatele gratiilor. Ce spune fostul minsitru despre justiția din România: „E ruleta rusească”

In articol:

Elena Udrea se află după grații, în Penitenciarul Târgșor, fiind acuzată de luare de mită în dosarul ”Gala Bute”.

Deși a încercat să scape de pedeapsa ce i s-a dat, invocând tot felul de motive, ba chiar fugind din țară, în cele din urmă, fostul ministru a ajuns în fața magistraților din România.

Elena Udrea: ”Nu mai există nicio predictibilitate a actului de justiție, iar consecințele sunt colapsul în care ne aflăm și subminarea statului de drept în țara noastră”

Astfel că acum se află închisă, însă, iar, așa cum a mai făcut-o și în trecut, fosta ”Blondă de la Cotroceni” aduce critici dure instanței de judecată.

În viziunea sa, legea în România nu este una corectă, nu este respectată în toate cazurile și chiar se face abuz în unele situații, cum ar fi cea care a dus-o

pe ea în închisoare.

„Așa cum am precizat, nerespectarea deciziei CCR în cazul Gala Bute de către chiar judecători ai celei mai înalte instante judecătorești din țară, ICCJ, a dus nu doar la arestarea mea ilegală și a dat tonul haosului din justiție. Astăzi s-a ajuns nu doar ca în zone diferite ale țării, Curțile de Apel sa aibă poziții diferite față de Constituție, unele respectând deciziile Curții Constituționale, altele nu, dar chiar și in interiorul aceleiași instante. Mai rău, in cazul meu, nu doar că aceeași instanță, ICCJ, a refuzat să aplice numai în Gala Bute, Decizia nr. 685/2018 și să rejudece dosarul, ci chiar aceiași judecători care o respectă în toate celelalte cazuri similare, la mine nu a ținut cont de ea”, este postarea publicată recent pe pagina de Facebook a Elenei Udrea.

Mai mult decât atât, fostul om politic cataloghează justiția din țara noastră drept un joc de noroc, în care se iau decizii în funcție de anumite criterii, nicidecum în funcție de vinovăția sau nevinovăția celui vizat.

Rudel Obreja, motiv de îngrijorare pentru Elena Udrea

Drept exemplu, notează Udrea, faptul că magistrații se contrazic între ei, că deciziile judecătorești sunt luate din varii motive, nu pe bună dreptate, viața celor ajunși în fața magistraților poate fi pusă în pericol. Așa cum, mai spune ea, s-a întâmplat în cazul lui Rudel Obreja, condamnat și el în același dosar, diagnosticat ulterior cu cancer.

”Și atunci, întrebarea este, ce justiție avem în România astăzi? E pe noroc, e ruleta ruseasca? E în funcție de persoană, a celui judecat sau a celui care judecă, judecătorul, sau in funcție de instanța de judecată? Nu mai există nicio predictibilitate a actului de justiție, iar consecințele nu sunt doar colapsul în care ne aflăm și subminarea statului de drept în țara noastră, ceea ce o face ușor de subordonat intereselor economice străine. Ci, concret are consecințe dramatice asupra vieților celor implicați, din încălcarea Deciziei CCR în Gala Bute, spre exemplu, niște oameni au ajuns ilegal în pușcărie, iar în cazul lui Rudel Obreja este vorba chiar de viață si moarte. Pentru că dacă el nu ar fi fost ilegal arestat pe 7 aprilie, odată cu mine, poate boala crâncenă nu i s-ar fi declanșat trei săptămâni mai târziu, sau, daca s-ar fi întâmplat totuși, ar fi avut posibilitatea sa o descopere și să se trateze imediat, nu după 4 luni”, a mai scris Elena Udrea.

De altfel, partenera lui Adrian Alexandrov a mers mai departe cu acuzațiile la adresa statului român și a legilor aflate în vigoare.

Gândindu-se la viitor, dar și viața pe care a ajuns să o ducă acum, fiind închisă, Elena Udrea spune că, în curând, ilegalitățile vor putea duce la afectarea multor familii, a copiilor din România ori a bogăției țării noastre.

Totodată, mai notează ea, experimentele celor aflați la putere, așa cum le numește ea, puse în scenă prin anumite metode, legi sau condiții de trai, ar putea face ca nu doar unul să se lupte pentru viața sa, acum fiind cazul lui Rudel Obreja, ci majoritatea românilor.

„Astăzi încălcarea Constituției înseamnă “doar” ca niște oameni au fost băgați ilegal in pușcărie, mâine însă poate ca niște judecători vor decide împotriva Constituției și a Referendumului pentru familie, că un copil poate fi adoptat de un cuplu homosexual, că proprietatea privată este contrară intereselor UE, deci îți vor lua casa, că resursele naturale ale României aparțin de fapt Germaniei, așa cum deja o instanță a hotărât închiderea minelor de cărbuni și stoparea construirii unei Hidrocentrale din motive de lăcuste și cărăbuși care trebuie protejați. Astăzi copilul meu creste fără mama, mâine poate copilul tău va fi determinat să își schimbe sexul la 8 ani, astăzi Rudel Obreja se luptă pentru viața lui, mâine poate ne vom lupta cu toții după ce vom fi fost cobaii unor experimente cu noi vaccinuri și noi pandemii provocate. Nu uitați, somnul națiunii naște monștrii!”, mai notează Elena Udrea pe o rețea socială.