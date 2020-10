Elena Udrea a fost invitată în prima ediție a emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D

Elena Udrea, invitată în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai” a mărturisit că Traian Băsescu a fost cea mai importantă persoană din viața ei, după părinți, și asta pentru că îi datorează fostului președinte cariera sa. La scurt timp după lansarea ei în viața politică, Elena Udrea a devenit o apropiată a lui Traian Băsescu, iar din acel moment cariera sa a fost strâns legată de cea a fostului președinte al României. A fost și motivul pentru care de-a lungul anilor s-a speculat mult pe tema relației dintre Traian Băsescu și Elena Udrea.

Elena Udrea si Traian Băsescu au fost colegi de partid, iar policiana a fost mereu alături de fostul presedinte

Pornind de la un interviu dat în urmă cu 15 ani în ziarul Academia Cațavencu, Denise Rifai a întrebat-o pe Elena Udrea dacă i-a fost iubită lui Traian Băsescu.

”Ați fost întrebată într-un interviu pentru Academia Cațavencu dacă ați fost iubita președintelui. Ați spus atunci că veți răspunde la această întrebare peste 10 ani. După 10 ani ați declarat că nu vă mai amintiți de interviu. La 15 ani de când ați făcut această declarație: Ați fost iubita președintelui?”, a întrebat Denise Rifai.

Elena Udrea regretă răspunsul pe care l-a dat în urmă cu 10 ani la întrebarea dacă a fost iubita lui Traian Băsescu

Elena Udrea a mărturisit că regretă răspunsul pe care l-a dat atunci, pentru că s-a speculat foarte mult pe marginea lui.

”Nu.Eu sunt o persoană foarte glumeață. Nimeni nu-și dă seama cât de mult umor am și de multe ori când fac o glumă, oamenii se uită la mine și se gândesc ce a vrut să spună cu asta. Eu atunci am făcut o glumă pentru care am plătit scump, lumea a interpretat răspunsul meu și, după aceea concluzia a fost că a fost atât de nepotrivit răspunsul meu că mi-a părut rău că am făcut gluma. Traian Băsescu a fost cel mai important om din viața mea, după părinții mei. Pentru că tot ce am realizat eu în cariera mea politică, am realizat datorită președintelui Traian Băsescu. Deci este cel mai important om din viața mea, dar relația a fost una extraordinară, de mare încredere, un parteneriat extraordinar, sunt fericită că am avut ocazia să fiu discipolul lui Traian Basescu, să cresc politic cu Traian Băsescu, însă asta a fost tot”, a răspuns Elena Udrea în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

Elena Udrea vorbește despre scena din biroul lui Traian Băsescu de la Cotroceni ”Exclus să fi stat în fustă scurtă pe biroul președintelui”

Fosta politiciană a vorbit și despre celebra scenă descrisă de Adriana Săftoiu în cartea sa, care povestește că a găsit-o pe Udrea pe biroul lui Traian Băsescu. "Pe la şase seara m-a chemat la el în birou. Ea, îmbrăcată în roşu, cu o fustă mini provocatoare, atârnând de biroul lui. Niciun gest de a masca atitudinea deloc neoficială şi nepotrivită locului. Elena m-a privit cu siguranţa femeii care poate sta la propriu pe biroul şefului", a povestit Adriana Săftoiu în cartea ”Cronică de Cotroceni”.

Biroul lui Traian Băsescu de la Cotroceni[Sursa foto: presidency.ro]

Întrebată de Denise Rifai despre adevărul acelei scene, Elena Udrea a răspuns: ”Nu mi-aș fi permis să stau cu fundul pe biroul președintelui pentru că îmi doream să mă întorc acolo, în biroul ăla ca președinte. Și aveam prea mare respect pentru biroul ăla ca să mă așez cu fundul pe el. Și doi, am prea mare respect pentru familia președintelui ca să îmi permit să stau în fustă scurtă pe biroul lui Traian Băsescu. Deci, probabil că s-a vândut mai bine cartea. Nu știu de ce a făcut acest lucru (n.red. Adriana Săftoiu)! Exclus ca vreodată să fi stat în fustă scurtă pe biroul președintelui”, a răspuns Elena Udrea la întrebarea pusă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.