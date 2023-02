Elena Udrea, primul interviu din spatele gratiilor! Dezvăluirile care ar putea arunca totul în aer: "Asta au vrut unii dintre ei, să ajung la închisoare, să nu mai pot vorbi!"

In articol:

Elena Udrea a acordat primul ei interviu, de când a ajuns în spatele gratiilor. Fostul ministru, care își ispășește în aceste momente pedeapsa primită în dosarul "Gala Bute", anunță dezvăluiri incendiare.

Elena Udrea, declarații explozive, direct din penitenciar!

Elena Udrea a făcut un anunț surprinzător pe pagina personală de Facebook. După luni bune de la încarcerare, fostul politician a decis să facă lumină și să scoată la iveală amănunte importante ce privesc în mod direct justiția din România. "Blonda de la Cotroceni" a acordat primul interviu de când se află în penitenciar, în care a vorbit despre subiectul "Statului Paralel": "Am acordat astăzi un interviu Ancăi Alexandrescu(...). Subiectul a fost "Statul Paralel" de la înființarea lui pe vremea binomului SRI- DNA și până azi. Iată că, după ani de hibernare, "Statul Paralel", camuflat sub forma "Grupului de la Cluj", se pregătește să intre în lupta pentru putere din anul 2024.

Unii se întreabă de ce acum? Fie au trăit pe altă lume și nu știu că eu sunt prima care a vorbit încă din 2015 despre sistemul paralel de putere creat în România( din care făceau parte foștii șefi SRI- DNA, capii unor instituții de forță, armată, servicii), fie încearcă o strategie de discreditare și minimalizare a informațiilor mele în interesul celor vizați de ele. În plus, atrag atenția asupra a ceea ce se întâmplă acum în România, despre rămășițele "Statului Paralel" proiectate în prezent, și despre subminarea statului național; despre renunțarea la suveranitatea națională, prin atacul la Constituție, Curtea Constituțională și, mai ales, prin desființarea Justiției românești și subordonarea acesteia CJUE. Alții susțin că nu ar trebui să fiu ascultată pentru că sunt condamnată!

În primul rând chiar și un condamnat are dreptul la a-și exprima părerile. Nu mi-a fost îngrădit acest drept și nu trăim într-un stat totalitar în care nu ai voie să te exprimi. În al doilea rând, eu chiar legalitatea condamnării mele o contest cu probe. Nu uitați! Am ajuns în pușcărie pentru că în cazul meu nu s-a respectat decizia Curții Constituționale, precum la Sova, Nita, Bica, etc! S-au încălcat deciziile CEDO, CJUE, și legea penală română. Asta au vrut unii dintre "ei"! Să ajung în închisoare să nu mai pot vorbi sau să îmi pierd credibilitatea. Cât privește modalitatea de acordare a interviului, totul este legal, legea prevede lucrul acesta și sunt multe alte trusturi de presă și televiziuni care au solicitat interviuri cu mine!", a scris Elena Udrea pe contul personal de Facebook.