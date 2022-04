Elena Udrea se întoarce în penitenciarul care i-a dat traume. Cum arată locul în care își va petrecere următorii 6 ani: "Gândacii mă deranjau mai tare decât lipsa ușei de la toaletă"

In articol:

Elena Udrea a fost găsită vinovată în dosarul „Gala Bute” și condamnată la 6 ani de închisoare cu executare de Înalta Curte de Casație și Justiție. Când judecătorii i-au dat sentința, însă, fostul ministru era de negăsit.

Aceasta fugise din țară, fiind prinsă în Bulgaria, foarte aproape de granița cu Grecia.

A fost arestată de autoritățile bulgare și judecată la Sofia, acolo unde magistrații au decis să o extrădeze în România. Aceasta, însă, a constat decizia și urmează ca pe 14 aprilie să fie chemată, din nou, în judecată. Elena Udrea le-a cerut magistraților o o măsură mai blândă, ca cea a arestului la domiciliu.

Dacă, însă, se va întoarce în țară pentru închisoare, aceasta va ajunge direct la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, acolo unde a mai stat închisă în trecut și unde a trăit cele mai mari drame din viața ei!

Elena Udrea ar putea să retrăiască coșmarul din trecut! Fostul ministru ar putea ajunge din nou la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou

Joi, 14 aprilie, Elena Udrea va ajunge iar în fața magistrațlor din Bulgaria, după ce a contestat decizia lor inițială, aceea de a fi readusă în România.

Fostul ministru le-a cerut judecătorilor o pedeapsă mai blândă, ba chiar a închisiar și un apartament în Bulgaria pe o perioadă de 7 ani, pentru a le demonstra că vrea să-și ispășească sentința și că nu vrea să fugă iar din țară.

Dacă magistrații vor decide extrădarea ei în România, atunci aceasta ar putea fi închisă din nou la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, unde a trăit cele mai mari traume din viața ei.

Elena Udrea a povestit că insectele erau ca la ele acasă prin celule și pe holurile penitenciarului și, de asemenea, ceea ce a marcat-o cel mai tare a fost că nu avea ușă la toaletă.

„Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, a povestit Elena Udrea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.