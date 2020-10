In articol:

Elena Udrea și Adrian Alexandrov trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de 4 ani, timp în care au trecut prin multe. Elena Udrea a fugit în Costa Rica, a devenit mama unei fetițe, a fost arestată, s-a întors acasă, iar acum cei trei formează cu adevărat o familie.

Singurul lucru pe care nu au reușit să-l facă Elena Udrea și Adrian Alexandrov pentru a-și împlini fericirea, este cununia. Elena Udrea, care este credincioasă, nu a ajuns până acum în fața altarului ca mireasă.

Întrebată de Denise Rifai despre când se va cununa cu Adrian Alexandrov, Elena Udrea a răspuns că au încercat de câteva ori, dar nu a fost să fie până acum.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

Elena Udrea, invitata in emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”[Sursa foto: kanal d]

Elena Udrea a vrut să se cunune cu Adrian Alexandrov după 3 luni de relație

”Am tot încercat să facem lucrul acesta și nu s-a putut. Din experiența mea de viață mi-am dat seama că o relație are șanse mult mai mari să reușească frumos dacă o oficilializezi la scurt timp după ce îl cunoști. (…) Noi am încercat după vreo trei luni după ce ne-am cunoscut să stabilim cununia dar, ba nu erau locuri, ba era ocupat, ba nu am avut nași. Nu a fost să fie! Acum, la petrecerea de ziua fetiței, am zis că dacă tot e o petrecere cu prieteni, poate facem și cununia, dar fiind din pripă, iar nu s-a întâmplat. Dar, oricum e în plan”, a mărturisit Elena Udrea la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Anul trecut, înainte de botezul fetiței lor, Eva Maria, au apărut zvonuri că Elena Udrea și Adrian Alexandrov vor face nunta în aceeași zi. Numai că Adrian Alexandrov a fost cel care a infirmat informația susținând că se focusează pe botezul fetiței, iar nunta va avea loc altădată. Elena Udrea si Adrian Alexandrov si-au botezat fetita anul trecut[Sursa foto: Facebook]

Elena Udrea, deși a mai fost căsătorită, nu s-a cununat la biserică până acum

Elena Udrea a mai fost căsătorită cu omul de afaceri Dorin Cocoș. Cei doi s-au căsătorit doar civil în 2003, la Consulatul român din New York. Mariajul lor a durat 10 ani, iar divorțul a fost unul civilizat, care a avut loc la notar. După despărțirea de Dorin Cocoș, Elena Udrea s-a afișat cu un alt bărbat abia doi ani mai târziu, însă relația nu a resistat prea mult. Apoi, l-a cunoscut pe Adrian Alexandrov, bărbatul cu care acum are și o fetiță de doi ani, Eva Maria.