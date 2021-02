Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-au despărțit?! Afaceristul a rupt tăcerea: „Ne-am ferit destul de mult...”

In articol:

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu de aproximativ cinci ani de zile. Cei doi au împreună o fetiță, Eva Maria, care a ajuns pe lume în anul 2018. Soțul cu 11 ani mai tânăr al fostei politiciene a împlinit vârsta de 34 de ani pe data de 4 februarie.

În această zi specială, cei doi soți nu au fost surpinși deloc împreună. Soția afaceristului a decis să iasă în oraș alături de fiica ei, în timp de Adrian Alexandrov care a fost ocupat cu munca.

De ziua lui de naștere, Adrian Alexandrov a postat pe rețelele de socializare o fotografie alături de fiica sa. În mod obișnuit, afaceristul posta o fotografie în care apare și soția lui. Aceste gesturi i-au făcut pe mulți să se întrebe dacă cei doi s-au certat sau chiar despărțit.

Elena Udrea și Eva Maria, singure de ziua de naștere a lui Adrian Alexandrov

Adrian Alexandrov, despre motivul pentru care nu a putut să își însoțească soția și fiica la restaurant

Adrian Alexandrov a negat zvonurile că între el și Elena Udrea ar exista probleme de cuplu.

El a mărturisit că a avut anumite probleme cu munca, motiv pentru care nu a putut ajunge la întâlnirea cu Elena Udrea și micuța Eva Maria. În ultima perioadă, cei doi au evitat să iasă în locuri aglomerate.

„Nu, eu şi Elena suntem împreună, dar în ziua respectivă când trebuia să ne vedem, a durat mai mult decât mă aşteptam întâlnirea cu respectivele persoane care erau destul de nehotărâte. Ne-am văzut acasă, în Corbeanca unde şi locuim. Nu facem nimic special, decât muncă şi acasă. Ne-am ferit destul de mult să ieşim, am evitat contactul cu oamenii şi am respectat regulile.

Am stat cu fetiţa care vorbeşte foarte bine, cântă, dansează. Încă nu am dat-o la grădiniţă, dar mai aşteptăm o lună – două, să fie totul în regulă. Nu e sănătos pentru ea să fie mereu cu buni, cu bona, ci are nevoie să se joace cu copii de vârsta ei”, a declarat Adrian

Alexandrov.

