Elena Udrea vorbește despre starea ei de sănătate după infectarea cu COVID-19: „Până acum, manifestarea este suportabilă”

Cum se simte fostul ministru după ce a intrat în contact cu virusul SARS-CoV-2

„Da, după un an de când a apărut coronavirusul l-am contactat și eu. Am fost testată pozitiv pentru Covid. Nu am fost dintre cei sceptici referitor la existența virusului și la consecințele infectării cu el, dar nici nu am exagerat cu măsurile de protecție. Am reușit să mă feresc timp de un an, cu masca, dezinfectant și relativă distanță socială. Nu am făcut nimic diferit în ultimele zile și totuși, de sărbători l-am contactat. Cel mai probabil, după simptome, l-a contactat întreagă familie. Până acum, manifestarea este suportabilă. Nu știu ce să va recomand să faceți sau să nu faceți, că să reușiți să fiți ocoliți de virusul acesta. Se pare că până la urmă, se întâmplă tuturor. Doamne, ajută să trecem toți, cu bine, prin această încercare! ”,a scris fostul ministru Elena Udrea pe pagina de Facebook.