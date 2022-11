Elena Unc, transformare radicală după concursul de talente. Cât a slăbit tânăra?

In articol:

Elena Unc a participat în urmă cu trei luni la un concurs de talente. Tânăra nu a întors niciun scaun cu interpretarea sa muzicală, însă și-a surprins fanii cu transformare sa.

Elena Unc a slăbit enorm după participarea sa la concursul de talente

Elena Unc a reușit să slăbească un număr uimitor de kilograme, într-un timp foarte scurt.

Elena Unc a participat la un concurs de talente, însă nu a reușit să primească votul juraților. Tânăra a declarat că muzica îi este terapie și prin toate momentele dificile prin care a trecut, a rămas la fel de puternică.

Elena a decis să consulte un nutriționist și a reușit să scape, în total, 24 de kilograme. Artista este mândră de reușita ei și le împărtășește fanilor din mediul online rezultatele pe care le-a obținut, postând poze cu ea.

„ Am cerut ajutorul unui om minunat, nutriționist și doctor pe nume Roșca Vlad. La concurs cântăream 104 kg. Vlad Roșca m-a ajutat să slăbesc peste 20 de kg, în primă vază, după care încă 4 kilograme. Călătoria mea continuă în acest sens până la ziua mea, care este pe 10 decembrie, obiectivul fiind să dăm jos 58 de kilograme. Programul său de remodelare corporală te scoate din zona de confort și te așează în munca la nivel conștient cu tine. E revelator, e magic. După o luptă foarte puternică pe care am dus-o ani la rând cu kilogramele, am decis să nu mai lupt, ci să fac ceea ce este de făcut pentru ființa mea. Sunt recunoscătoare că e arădean de-al meu, iar recunoștința pe care i-o port e infinită”, a povestit Elena Unc pentru click.ro.

Elena Unc pregătește mai multe proiecte muzicale

Elena Unc se simte împlinită atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Artista are parte de sprijinul logodnicului ei, Ștefan Banu și a mărturisit că are multe proiecte muzicale.

„ Pentru mine urmează un start nou, proiecte noi, atât cu Clasa de Canto Elena Art pe care eu și logodnicul meu, Ștefan Banu, o conducem, cât și cu mine ca artist. La nivel de echipă, față de anul trecut, a fost nevoie să facem unele schimbări și reînnoiri. Am lăsat trecutul în urmă și am ales oameni noi în viața noastră, la fel ca noi, cu aceeași vibrație,”, a declarat Elena Unc.

Elena Unc alături de logodnicul ei [Sursa foto: Instagram]