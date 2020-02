In imaginile surprinse pe camera de supraveghere se vede clar cum bietul copil in varsta de 13 ani e sac de box pentru expertul in arte martiale. Agresorul - imbracat in pantaloni scurti - il ataca pe baiat cu un val de pumni si picioare. In doar cateva secunde, elevul se prabuseste si - atunci cand vrea sa se ridice, este calcat in picioare. Totul se intampla sub privirile altor adolescenti, care nu intervin in scandalul violent.

Elevul de 13 ani ramane la pamant, in coma si nu isi mai revine, desi tinerii din jur incearca sa il aduca in simtiri. De doua zile - minorul snopit in bataie este in coma, la Spitalul Judetean Constanta.

Bogdan Obada, director medical SCJU Constanta: Este in stare foarte grava, cu prognostic foarte rezervat. A fost un traumatism cranio-cerebral violent.

Momentul în care elevul din Constanța este bătut cu bestialitate

Agresiunea violenta a avut loc in timpul unei activitati extrascolare. Elevul batut se intorcea de la Poarta Alba impreuna cu mai multi colegi cand a inceput sa primeasca mesaje pe telefon.

Mihai Ionescu, director școală: Unul dintre elevi mi-a confirmat ca, in timp ce erau in autocar, primea mesaje de amenintare elevul batut, ar fi ajuns la o intelegere sa se intalneasca, nu stiu daca sa se bata sau sa discute barbateste. Am auzit ca pentru o fata s-au certat, pe telefon.

Agresorul in varsta de 15 ani practica sporturi de contact in afara programului de liceu iar cei care il cunosc spun ca nu parea un baiat violent. Era la un colegiu profesional si invata ca sa devina bucatar.Minorul agresor este in continuare cercetat in arest la domiciliu. Daca victima sa va muri, insa, pe patul de spital, adolescentul va fi anchetat pentru lovituri cauzatoare de moarte si ar putea sa-si astepte procesul din spatele gratiilor.