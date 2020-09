Micuțul Elias

Elias, un mic băiețel în vârstă de 2 anișori suferă de cancer pe creier. Diagnosticul tranșant i-a distrus pe părinții săi, care acum fac eforturi imense de-al ajuta pe cel mic. După multe, multe eforturi, părinții micuțului au găsit, în sfârșit, o echipă de medici care au acceptat să-l trateze pe Elias. Spitalul se află în Turcia, iar cel mic are nevoie de 22.880 de mii de euro.

Asociația Speranță pentru România a publicat cazul micuțului luptător Elias:

„Dragi prieteni, începem o strângere de fonduri de urgentă pentru un mic îngeraș de doar 2 anișori și 10 luni, diagnosticat cu CANCER pe CREIER. Părinții săi sunt în transă, micuțul Elias nu poate fi operat iar singurul tratament prescris de medicii din România, îl poate lăsa fără piciorușe sau mai rău, îi poate răpi chiar viața. După zeci de drumuri spitalicești și mai multe opinii medicale, singurul răspuns ce nu include un refuz, este de la o clinică medicală din Turcia, ”Memorial Hospital”. Aici Elias este așteptat în cel mai scurt timp posibil, pentru un set de investigații și ulterior, pentru tratament! Este unicul spital ce îi acordă această unică șansă iar TIMPUL este dușmanul de moarte al părinților. Fondurile necesare investigațiilor și tratamentului sunt colosal de mari pentru părinți și imposibil de acoperit. Dar Elias nu mai vorbește, are dificultăți de echilibru și mers și obosește instant. Fără nici o procedură medicală, starea lui se agravează de la o zi la alta. Dar ce îi îngrozește cel mai tare pe părinți, sunt durerile de cap ce nu-l lasă să adoarmă pe micuț!”, este mesajul publicat ASPR.

Părinții micuțului Elias, mesaj extrem de emoționant

În continuare, pe site-ul Asociației Speranța pentru România a fost postat și mesajul părinților disperați ai celui mic:

„Elias a apărut în viața noastră într-o zi frumoasă de toamnă. A fost un copil special din prima zi și ne-a surprins pe toți când la doar 4 luni de zile, zicea ”mama”, ”tata” iar pe zi ce trecea, învăța noi sunete pe care mai apoi le transforma în cuvinte. Ne-a uimit ușurința cu care învăța rapid, lucruri noi.

Dar problemele n-au întârziat să apară și de la vârsta de doi anișori, Elias manifesta tulburări tot mai accentuate de comportament, adormea tot mai greu și a început să manifeste, des, crize de plâns. Când îl întrebam ce îl doare, el ne zicea că îl doare capul. Mergând la medicul de familie, acesta ne-a trimis la neuropsihiatrie. Automat am asociat specialitatea medicală cu o problemă la cap și m-am întristat. Ajunși la specialist, acesta ne-a recomandat un tratament de liniștire și de sedare a micuțului, pentru a se putea odihni.

Tratamentul era benefic într-o mică măsură, copilul se odihnea dar Elias încă se plângea de dureri de cap, iar eu ca mamă, simțeam că nu era tratamentul corespunzător pentru el. Am mers înapoi la medic, dar acesta ma apostrofat, și mi-a dat în continuare același tratament.

Deoarece starea micuțului se înrăutățea și copilul a început să își țină capul doar într-o parte, am renuțat la tratament și am pornit în căutarea unei noi opinii medicale. De această dată am fost îndrumată la un medic cu inimă mare ce mi-a cerut din prima un set complet de analize (de sânge, ortopedie, oftalmologic etc) iar după ce a interpretat rezultatele analizelor, ne-a trimis să refacem analiza de sânge. De acolo a urmat drumul cel mai lung și chinuitor pentru noi. Ne-a fost recomandat de urgență un CT, dar la spitalul la care am fost trimisă, ne-au refuzat, motivând că nu este o urgență. Dezamăgită și în lacrimi, am ”bătut” la uși de spitale, cu copilul în brațe, până am fost primiți, într-un târziu la un alt spital.

În data de 16 iulie, am primit crunta veste că Elias, puiuțul nostru, suferă de Cancer pe Creier, o formă brutală ce nu poate fi operată. Atât. Apoi ne-au internat în secția de neuropsihiatrie adulți unde i s-a efectuat și un RMN. Așteptam un răspuns, o schemă de tratament, o șansă pentru Elias dar nimeni nu ne-a mai căutat și nimeni nu dorea să îmi comunice ce se putea face pentru el. Mi-am luat copilul în brațe și am mers să caut medicul de gardă pentru a cere un răspuns. L-am găsit la birou iar acesta s-a răstit la mine că am îndrăznit să-l deranjez și mi-a aruncat aceste vorbe: ”Nu știu nimic! Bucură-te pentru cât îl mai ai!” Deoarece nu am renuțat și l-am implorat să îmi zică dacă există o șansă de vindecare pentru copil, el mi-a spus că se poate face chimioterapie sau citostatice dar, există riscul ca în urma tratamentului să i se amputeze piciorușele sau…să moară.

Am decis să plecăm acasă pe semnătură, deoarece nici eu nici familia mea nu am acceptat o procedură atât de riscantă. De atunci a urmat un alt drum, în căutarea unui tratament pentru Elias. După mai multe apeluri la clinici private din România și din străinătate, o singură clinică ne-a dat o șansă. O șansă ce nu presupune un risc atât de mare. Un set de investigații, din care vom afla dacă Elias poate beneficia de tratament și automat, de o șansă la viață! Pe noi ne depășește doar costul drumului, cazării și achitarea taxei pentru pașapoarte…iar suma de 16000 de euro, este ce ni se cere de început pentru a se demara procedura.

Te rog, oferă-i această șansă micului Elias! Inima noastră este frântă și cu greu rezist când Elias plânge de durere…cu greu îi pot privi evoluția bolii ce ne fură zi de zi, ce-i mai bun din copilaș. Zâmbetul lui zglobiu, gingășia mersului, zumzetul cuvintelor lui…

Ajută-ne, este unicul nostru copil iar viața lui depinde de acțiunea ta! Nu fi nepăsător durerii noastre!”

Unde poți dona

Cei ce-și doresc să ajute, cum pot, au mai jos conturile bancare și datele de contact ale responsabililor de caz.

„Donatii se pot face in conturile bancare de mai jos, deschise la BCR, Raiffeisen Bank, BRD, CEC BANK si Banca Transilvania. Denumire: SPRO (Speranta pentru Romania)”

BCR

IN LEI: RO16RNCB0015163548220001

IN EURO: RO59RNCB0015163548220003

COD SWIFT: RNCBROBU

Banca Transilvania

IN LEI: RO90BTRLRONCRT0502381601

IN EURO: RO40BTRLEURCRT0502381601

COD SWIFT: BTRLRO22

ING Bank

IN LEI: RO61INGB0000999909241779

IN EURO: RO84INGB0000999909241850

COD SWIFT: INGBROBU

BRD

LEI: RO34BRDE020SV83172010200

EUR: RO17BRDE020SV83172350200

COD SWIFT: BRDEROBU

RAIFFEISEN BANK

LEI: RO79RZBR0000060021092494

EUR: RO83RZBR0000060021092519

COD SWIFT: RZBRROBU

CEC BANK

LEI: RO17CECEB00030RON0604187

EUR: RO53CECEB000C1EUR0604211

COD SWIFT: CECEROBU

Pentru detalii suplimentare va rugam sa ne contactati:

Telefon: 0771.368.209

Email: [email protected]