Elicopterul de pe CHARLES de Gaulle a recidivat! Christian D, Dony și Elena Gheorghe au aterizat fortat la Năvodari!

Elena Gheorghe 13:52, iul 23, 2021 Autor: Cristina Ionela

Așteptarea a luat sfârșit pentru ca azi se lansează hitul verii! Elena Gheorghe, Dony și Christian D s-au unit pentru o piesa caliente si in pasi de “Bailar”, așa cum este și titlul piesei și ne prezintă in exclusivitate clipul, care aduce cu elicopterul lovitura verii in materie de muzica buna.

Clipul filmat in doua zile a transformat munca celor trei protagoniști in plăcere, îmbinând utilul cu plăcutul, pentru ca au avut parte de adevărate aventuri: plimbări cu elicopterul, privelisti minunate demne de vacante exotice, piscina și in final, au transformat un hangar intr-un club de dans, cu muzica și voie buna. Și da, toate imaginile sunt filmate in frumoasa Românie, cu o echipa de profesioniști in frunte cu regizorul Silviu Mandroc.

Dony și Elena Gheorghe s-au reîntâlnit în studio după zece ani de la prima colaborare

După 10 ani, de la prima colaborare, care a fost un succes, Dony și Elena s-au reîntâlnit in studio cu gândul unei noi reușită: “ Totul a decurs conform planului și atunci când ceea ce îți propui se aseaza așa cum îți creionezi de la bun început, înseamnă ca rezultatul trebuie sa fie unul pe măsura eforturilor. Pe tăblița regizorului, scria ca la ora 23.00 sa fie ultimul cadru și nu știu cum s- au asezat astrele, dar fix atunci s-au finalizat filmarile. Speram ca am reușit sa transmitem un vibe de vara așa cum merita oamenii după o perioada grea pentru toată lumea”, a spus Dony.

“Ne-am distrat mult la filmari, mai ales ca am avut parte de o surpriza plina de adrenalina atunci cand pilotul elicopterului ne-a surprins cu ceva skiluri”, a declarat Christian D, unul din protagoniștii piesei “Bailar”.