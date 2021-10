Eliminare Asia Express, 13 octombrie 2021. O nouă echipă a părăsit Asia Express, sezonul 4

In articol:

Eliminare Asia Express, 13 octombrie 2021. În competiție au mai rămas doar șapte echipe, care vor face față provocărilor de pe ”Drumul Împăraților” la Asia Express, sezonul 4.

Eliminare Asia Express, 13 octombrie 2021

A doua echipă eliminată de la Asia Express 2021 este echipa formată din Shift și Connect-R. Cei doi concurenți au trecut printr-o mulțime de dificultăți la Asia Express, sezonul 4, iar acum au părăsit concursul, după ce au participat la cursa pentru ultima şansă, au ajuns pe ultimul loc, iar piatra din cufăr a avut culoarea roșie.

În această seară au participat la cursa pentru ultima şansă următoarele echipe: Eliza şi Cosmin Natanticu, Adriana şi Speranţa Trandafir şi Shift și Connect-R.

Cu un dolar pe zi, fără cazare, transport sau mâncare, vedetele sunt nevoite să treacă prin cele mai dure condiții, prin situații total neprevăzute, care se vor schimba de la o zi la alta, dar și să își depășească limitele fizice și psihice.

Traseul de pe Drumul Împăraților a început în Turcia, iar cursa va continua în Georgia, Iordania și Israel, punctul final al cursei.

Shift și Connect-R, despre experiența la Asia Express 2021

Connect-R a povestit că la un moment dat şi-a dorit să renunţe la cursa: ”E greu...cel mai greu, rucsacul, ca să zic așa, are în jur de 17 kg. Mi-am luat de acasă niște lucruri, le-am aruncat. Am aruncat tot din el, e greu, foarte greu. Nu avem nici o condiție. Autostopul e greu...

Facem în jur de 15 km și Dumnezeu ne e martor pentru treaba asta, chiar nu e ușor și vă spun sincer eu am vrut să renunț”, a mărturisit Connect-R.

Shift a mărturisit cât de greu i-a fost să caute cazare la Asia Express 2021, dar și că emisiunea este mult mai serioasă decât a crezut inițial.

”Cazarea, greu de găsit, dar avem condiție fizică. Confortul nostru de acasă s-a dus, nu mai există. Ne îngrijorăm mai mult când vedem că nu ne ia nimeni la autostop, când vedem că ne primește lumea greu la cazare, că nu vorbește nimeni cu noi.

Am decis să ne numim echipa Gambă pentru că la cât am mers pe jos ni s-a dublat dimensiunea picioarelor de când am ajuns aici. Asia Express e mult mai pe bune decât credeam chiar și noi”, a declarat Shift.

Cine sunt vedetele care participă la Asia Express 2021

Irina Fodor prezintă noul sezon Asia Express, alături de Oase şi actorul Marius Damian, dat fiind că frumoasa prezentatoare Gina Pistol a devenit mămică în luna martie a acestui an şi nu mai poate prezenta emisiunea.

Nouă cupluri de vedete au participat la Asia Express 2021: Connect-R și Shift, Lidia Buble și sora ei, Estera, Cosmin Natanticu și soția lui, Eliza, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria, Mihai și Elwira Petre, Alexandra Ungureanu și mama ei, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cuza și Emi de la Noaptea Târziu şi Lorelei și Zarug.

Prima echipă eliminată de Asia Express 2021 este formată din: Alexandra Ungureanu și mama sa, Anca.

Asia Express 2021 a debutat pe micile ecrane, iar concurenţii vor fi nevoiţi să trăiască cu 1 euro pe zi, să-şi caute cazare şi transport şi să ajungă primii la destinaţie.

Unul dintre cele nouă cupluri de vedete va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro, dar şi cu o experienţă de neuitat.

