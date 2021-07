Eliminare bombă la Survivor România. Maria Chițu ratează Marea Finală a sezonului 2, după ce a pierdut la voturi în fața lui Zanni

Maria Chițu este eliminată la Survivor România 00:25, iul 10, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Cea de-a doua semifinală Survivor România i-a trimis pe Maria Chițu și pe Zanni la votul publicului. Cele mai puține voturi a primit Războinica și este eliminată înainte de marea finală.

Maria Chițu este eliminată la Survivor România

Parcursul în competiția Survivor România a luat sfârșit pentru Maria Chițu din echipa Războinicilor.

Citeste si: Zanni, prima reacție după ce Elena Marin a părăsit Survivor România! „A fost o femeie puternică, nu mă bucur că a plecat”

„Mă simt liniștită. Nu a fost ușor nimic din ce am trăit. Nu mai am multe cuvinte pe care le-aș spune, am spus tot ce aveam de spus. Tot ce pot să fac e să mulțumesc. Le mulțumesc colegilor, au fost că o familie pentru bine, cu bune și cu rele. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, domnul Dan, pentru blândețea cu care ne-ați vorbit. Aș vrea să mulțumesc persoanelor care au făcut posibil Survivor, pentru că mi-au dat șansă să demonstrez ceea ce am demonstrat. Sunt bucuroasă, sunt cu zâmbetul pe buze, știu că mă voi întoarce la cei dragi, pe care abia aștept să îi văd. Plec cu zâmbetul pe buze și mulțumesc tuturor. A fost cea mai tare experiență din viață mea”, a spus Maria Chițu, înainte să-și ia rămas bun de la colegii săi.

„Ești un măscărici”, i-a spus Maria Chițu lui Zanni, când a mers să-și ia la revedere de la el.

le-a spus Războincia lui Marius Crăciun și lui Andrei Dascălu înainte de a părăsi Consiliul de eliminare Survivor România.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Maria Chițu este eliminată la Survivor România

Finala Survivor România 2021, sezonul 2

Marius Crăciun și Andrei Dascălu sunt la un pas de marea finală Survivor România, după ce au câștigat imunitatea în ultima semifinal a competiției și s-au salvat de la o posibilă eliminare. Cei doi s-au calificat în etapa superioară a concursului și sunt mai aproape de marele premiu.

Citeste si: Elena Marin rupe tăcerea! Ce s-a întâmplat între ea și Zanni după eliminare, când nu erau filmați: „E trist! A ieșit din sala de Consiliu și mi-a spus…” EXCLUSIV

„Mă bucur că mi-am asigurat locul printre ultimii trei și că mai am încă o șansă pentru a intra în finală. Încerc să mă motivez, să mă ridic singur, să îmi spun că dacă am pierdut două puncte pot să mă ridic. Am fost cu moralul la pământ după ce am pierdut primele puncte, dar mă bucur că mi-am revenit. Sper să câștige Marius al doilea colan de imunitate. Sunt foarte fericit, aștept să se lupte colegii mei și să vedem cine va câștiga. M-am rugat înainte de fiecare intrare, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat. Cred că am început să cred în Dumnezeu mai mult de când sunt la Survivor. M-am descurajat după primul joc, dar am reușit să mă calibrez apoi”, a spus Andrei Dascălu .

Elena Marin a fost eliminată din competiția „Survivor România”! În această seară, are loc cea de-a doua Semifinală, cu Consiliul desfășurat în direct

„La primul joc m-am supărat, m-am enervat mai mult, dar încercam să stau doar calm, pentru că era singură variantă să reușesc să reziolv finalul ăsta. Sincer, mă simt foarte bine, relaxat, împlinit pentru ziua de azi, am tras de mine, am știut că dacă îmi pierd concentrarea pot să pierd jocul acesta, mă bucur că împărțim colanul (n.r- cu Andrei). O felicit și pe Maria, a jucat bine, dar concentrarea mi-a fost mie de ajutor”, a declarat Marius Crăciun.

Cine este Maria Chițu de la Survivor România

Maria Chițu în vârstă de 20 de ani a demonstrat pe parcursul competiției că este o bună sportivă și a făcut față cu brio tensiunilor din echipa albastră.

În viața de zi cu zi, concurenta este pasionată de dans, iar de la vârsta de 15 ani practică dansul latino. Ea a renunțat la Facultatea de Business și Turism după un an de studii, pentru că a realizat că nu e ceea ce își dorește în viață. Până în prezent, Maria Chițu a lucrat ca asistent manager, hostess și a colaborat cu agenții de modelling.