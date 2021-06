Eliminare Burlacul, 10 iunie 2021. Andi Constantin: "Vreau să continuăm să vorbim, să ne vedem..."

Eliminare Burlacul, 10 iunie 2021 [Sursa foto: Instagram] 23:44, iun 10, 2021 Autor: Elena Popescu

Andi Constantin a eliminat-o pe concurenta cu şi-a dorit să creeze o legătură de-a-lungul timpului. Burlacul consideră că el şi Oana Barbu nu au reuşit să aibă acea conexiune pe care şi-au dorit-o.

În episodul 14 al emisiunii Burlacul, difuzat pe 10 iunie 2021, Andi Constantin a decis să o elimine pe Oana Barbu, una din concurentele cu care a încercat să creeze o conexiune de-a-lungul timpului.

Deşi Burlacul a spus în nenumărate rânduri că Oana Barbu este una dintre concurentele lui preferate, Andi Constantin a decis ca parcursul concurentei în emisiune să se oprească aici.

Andi Constantin a mărturisit că îşi doreşte ca relaţia de prietenie pe care a legat-o cu Oana să nu se termine o dată cu plecarea ei din emisiune.

Burlacul îşi doreşte să păstreze legătura cu frumoasa olteancă.

"Încă din prima clipă am constatat că eşti "wife material", adică femeia potrivită pentru a deveni soţie. Consider că eşti în momentul perfect al vieţii tale să faci lucrul ăsta, dar eu nu sunt cel care merită să se bucure de toate calităţile pe care tu le ai.

Mă uit la tine şi văd o femeie fără cusur, o femeie cu care am încercat, mi-am dorit, am sperat, îmi doresc să fim prieteni. În mine vei găsi oricând un prieten, dacă vei avea nevoie de un sfat, oricând, iar asta e o promisiune", i-a spus Andi Constantin, Oanei Barbu, după ce a eliminat-o.

Andi Constantin a mărturisit de ce a ales să o elimine pe Oana Barbu

Andi Constantin a spus în faţa reporterilor tot ceea ce simte referitor la Oana Barbu. Burlacul o place pe frumoasa concurentă pe care a eliminat-o şi îşi doreşte ca relaţia lor de amiciţie să continue dincolo de emisiune.

"De aici dacă am continua, am pierde timpul unul celuilalt. Cred că este corect faţă de ea şi de mine să realizăm chestia asta şi să acceptăm că aici se opreşte.

Mă bucur să văd în ea un om capabil să înţeleagă lucrurile şi cu o inteligenţă emoţională destul de ridicată.

Ne placem unul pe celălalt, dar nu într-atât încât să devenim iubiţi. Nu ne mâncăm din priviri, nu există niciun joc de seducţie. Comunicăm foarte bine, însă cam atât.

Oana ştie cât de rară este dragostea, ştie cât trebuie să munceşti pentru ea şi ştie că este nevoie de mult mai mult decât o comunicare bună şi doi oameni care se plac.

Mie Oana îmi este dragă, nu aş vrea să fie finalul oricărei relaţii avute cu Oana, aici. Vreau să continuăm să vorbim, să ne vedem", a spus Burlacul, motivându-şi alegerea făcută.

Cine este Oana Barbu de la Burlacul 2021

Oana Barbu s-a născut în Vulpeni, Dolj, dar locuieşte în Craiova şi este consultant financiar. Frumoasa olteancă este pasionată de fotbal, dar şi de muzică.

"Nu sunt nici bogată și nici cunoscută. nu vă mai luați după aparențe", este descrierea pe care Oana a făcut-o pentru conturile sale de pe rețelele de socializare.

Catrina, eliminată de la Burlacul 2021 în ediţia anterioară

În episodul 13 al emisiunii Burlacul, difuzat pe 3 iunie 2021, Andi Constantin a decis să o elimine pe Georgeta Catrina, una din concurentele care de-a-lungul timpului a spus că vrea să părăsească competiţia.

Georgeta Catrina i-a spus lui Andi Contantin în nenumărate rânduri că îl iubeşte şi că a dezvoltat sentimente puternice faţă de el. Totodată, era vizibil că tânăra suferă de fiecare dată când Burlacul se afla în compania altei femei.

Andi Constantin şi-a motivat alegerea făcută şi a mărturisit în faţa reporterului de ce a ales să o elimine pe Georgeta Catrina.

"Îi sunt recunoscător că am avut ocazia să o cunosc, îi sunt recunoscător pentru grija pe care mi-a purtat-o...Dacă ar fi să ne raportăm la primul nostru date, Catrina a evoluat foarte frumos până acum şi a înţeles mai multe lucruri despre ea.

La Catrina am simţit dorinţa ei de deveni o persoană mai bună şi a fost întotdeauna dispusă să asculte şi să înveţe mai multe lucruri despre ea.

Consider că am greşit faţă de ea atunci când nu am avut destulă răbdare să o ascult. Nu am avut răbdarea să o înţeleg, să depăşească această situaţie", a spus Andi Constantin, după ce a eliminat-o pe Catrina.