Eliminare Burlacul 20 mai 2021. Andi Constantin a eliminat o concurentă nouă

In articol:

Eliminare Burlacul 20 mai 2021. Andi Constantin a eliminat o concurentă care abia intrase în emisiune.

Eliminare Burlacul 20 mai 2021

În episodul 11 al emisiunii Burlacul, difuzat pe 20 mai 2021, Andi Constantin a decis să elimine o nouă concurentă.

Citeste si: Concurente Burlacul 2021! Vezi cine sunt concurentele care au rămas în competiţie ca să îl cucerească pe Andi Constantin FOTO

Eliminare Burlacul 20 mai 2021[Sursa foto: Captură TV]

La "Ceremonia Trandafirului", Andi Constantin i-a oferit primul trandafir salvator, Anei Bene, după care au urmat: Alexandra Mucea, Oana Barbu, Melissa Azak, Malinka Zina, Catrina Georgeta, Simona Bălăceanu şi Ornella Hentz.

”În seara aceasta, aleg să dau drumul unei persoane pe care o simt caldă, bună, sinceră și care va aduce multă bucurie sufletului care probabil că acum o caută. Mi-ai făcut o impresie foarte bună. Ești o fată foarte caldă, deschisă. Mă bucur că te-am cunoscut. Cu siguranță vei găsi pe cineva demn să te aibă. Mersi mult”, a zis Burlacul, după ce a anunțat că Teodora nu va primi trandafirul.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Cine este câștigătoarea de la Burlacul 2021. Detaliul care a dat-o de gol. Fanii au felicitat-o

Eliminare Burlacul 20 mai 2021[Sursa foto: Captură TV]

Teodora este una dintre cele două concurente care au apărut în show-ul matrimonial cu gândul de a intra în lupta pentru inima lui Andi Constantin. Concurenta eliminată este din Piteşti, are 26 de ani și este optometrist.

”Îi dau drumul Teodorei pentru a nu apuca să se atașeze și să-și facă iluzii pentru că tot ce va simți va fi unilateral, doar din partea ei. Nu cred că mai am disponibilitate să cunosc pe cineva, să investesc sentimente sau să am atenția îndreptată către cineva. Fetele au reușit să ajungă la mine, cred că e normal să am sentimente mai puternice pentru ele.”, a mai spus Andi Constantin la testimonial.

Citeste si: Cine este Melissa, noua concurentă de la Burlacul 2021. Turcoaica a avut primul date cu Andi Constantin

Kubra Alexandra de la Burlacul 2021[Sursa foto: Captură TV]

Kubra, eliminată în ediţia anterioară din Burlacul 2021

Kubra Alexandra a fost eliminată de la Burlacul 2021 în cea de-a zecea ediţie a emisiunii. Andi Constantin şi-a motivat alegerea făcută, după ce nu i-a oferit celei mai noi concurente "trandafirul salvator".

Kubra Taskiran a fost eliminată de la Burlacul 2021 în episodul 10 din sezonul 6, difuzat pe 13 mai 2021.

„Vreau să știți că sentimentele nu sunt întotdeauna la fel, sunt diferite. Fiindcă și oamenii sunt diferiți. Bineînțeles că la baza unei relații trebuie să existe iubire. În seara asta aleg să nu păstrez lângă mine o persoană minunată, un om frumos”, aşa şi-a început Burlacul discursul de la ceremonie, după care a început să ofere trandafirii celor 8 fete care au rămas în competiţie pentru el. Însă, Andi Constantin a oferit trandafirul doar la şapte dintre fete, cea de-a opta, adică Kubra, nu a primit trandafirul.

„Știu că nu aș avea sau nu am avea un viitor comun. Îmi este mai ușor în seara asta pentru că în fata respectivă nu am găsit un lucru vital mie și necesar relației noastre. Deși m-am înțeles bine cu toate fetele pe care le-am eliminat, atenția mea este pe ceea ce aș vrea să construiesc cu ele și nu doar pe faptul că ne înțelegem bine din punct de vedere uman. Nevoile mele într-o relație sunt mai importante decât această simpatie umană dață de o anumită persoană. Fata pe care urmează să o elimin este o persoană care provine dintr-un alt mediu și care are o altă mentalitate, este foarte deschisă și foarte autentică și asta mi-a plăcut foarte mult la ea. Dar indiferent cât de mult apreciez aceste calități la ea, nu pot trece cu vederea motivul pentru care am propus eliminarea. Într-o relație contează foarte mult și atracția fizică, nu aș putea să fiu ipocrit. Deși îmi este foarte dragă, nu există această atracție, această chimie și cred că, dacă am încerca să construim ceva, atunci nu ar fi pe baze solide. Nu cred că acea atracție se poate construi”, a dezvăluit Andi Constantin, la finalul Ceremoniei Trandafirului.