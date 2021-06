In articol:

Eliminare Burlacul, 3 iunie 2021. Andi Constantin a eliminat-o pe concurenta cu care a avut primul sărut.

Burlacul consideră că el şi Georgeta Catrina nu sunt compatibili.

În episodul 13 al emisiunii Burlacul, difuzat pe 3 iunie 2021, Andi Constantin a decis să o elimine pe Georgeta Catrina, una din concurentele care de-a-lungul timpului a spus că vrea să părăsească competiţia.

Georgeta Catrina i-a spus lui Andi Contantin în nenumărate rânduri că îl iubeşte şi că a dezvoltat sentimente puternice faţă de el. Totodată, era vizibil că tânăra suferă de fiecare dată când Burlacul se afla în compania altei femei.

Georgeta Catrina, eliminată de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Catrina a avut numeroase certuri cu fetele din casă, acuzându-le că nu au sentimente pentru Burlac şi că scopul lor în emisiune este altul.

Nici discuţiile între patru ochi dintre Catrina şi Andi Constantin nu au fost prea plăcute. Întrebată de Andi despre cum se simte, concurenta i-a spus că nu este prea bine și că nu își găsește locul în competiție.

"Ce voiam să îți spun eu acum. Eu nu mai pot să duc aici, deși nu îmi doresc să renunț la tine, nu mai pot eu cu mine, mă doare orice gest pe care îl faci cu fetele.

Eu am spus că este o competiție și că pot să duc, dar se pare că nu mai pot. Am spus că nicio fată nu este aici pregătită, nu îți este potrivită ție. Am spus-o și în fața lor, și o să repret.", i-a mărturisit Catrina lui Andi.

Catrina i-a cerut să o asculte și să țină cont de lucrurile pe care le spune: "Nu sunt ceea ce arată ele, de fapt, în fața camerelor și în fața ta. Eu am venit să îți spun că plec, nu să îți spun că vreau să plece celelalte fete. Renunț eu.(...) Mă doare să spun lucrul ăsta, dar nu mai pot, înțelegi? Nu pot să duc așa ceva", a mai spus concurenta.

Reacţia lui Andi, după ce a eliminat-o pe Catrina

Andi Constantin şi-a motivat alegerea făcută şi a mărturisit în faţa reporterului de ce a ales să o elimine pe Georgeta Catrina.

"Îi sunt recunoscător că am avut ocazia să o cunosc, îi sunt recunoscător pentru grija pe care mi-a purtat-o...Dacă ar fi să ne raportăm la primul nostru date, Catrina a evoluat foarte frumos până acum şi a înţeles mai multe lucruri despre ea.

La Catrina am simţit dorinţa ei de deveni o persoană mai bună şi a fost întotdeauna dispusă să asculte şi să înveţe mai multe lucruri despre ea.

Consider că am greşit faţă de ea atunci când nu am avut destulă răbdare să o ascult. Nu am avut răbdarea să o înţeleg, să depăşească această situaţie", a spus Andi Constantin, după ce a eliminat-o pe Catrina.

Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021

Georgeta Catrina este cea de-a doua concurentă care a primit trandafirul de la Andi Constantin în prima ediţie a emisiunii și s-a bucurat extrem de tare că a reuşit să-l impresioneze.

Georgeta Catrina s-a născut în Câmpina, dar locuieşte îl Ploieşti. Tânăra lucrează ca dansatoare, potrivit profilului său de pe reţelele de socializare.

În cea de-a treia ediţie a emisiunii Burlacul, Georgeta Catrina era pe punctul de a părăsi competiţia, însă Andi Constantin s-a răzgândit în privinţa ei şi i-a mai oferit o ultimă şansă în care să îi demonstreze că poate să se comporte natural în preajma lui.

Georgeta Catrina, prima concurentă care l-a sărutat pe Andi Constantin

Georgeta Catrina l-a sărutat pe Andi Constantin în cadrul emisiunii Burlacul 2021. Tânăra a spart gheaţa, iar acesta a fost primul sărut de la Burlacul 2021.

Georgeta Catrina şi Andi Constantin au avut parte de un single date, unde au făcut shopping, s-au plimbat pe străzile din Istanbul şi au poposit într-o cafenea. Cei doi au început să stea la poveşti, iar într-un moment de apropiere, Catrina a prins curaj şi l-a sărutat pe Burlac.

”După două săptămâni și ceva cineva a îndrăznit să facă acest gest și nu că a îndrăznit, ci a simțit. I-am sărutat mâna și ea a simțit să dubleze acest gest printr-un sărut autentic pe buze, pe mine unul m-a bucurat pentru că a răspuns la acțiunile mele și cred că în acel moment amândoi eram în același film. Ce începe bine se termină cu bine”, a spus Andi Constantin la acea vreme.