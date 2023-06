Eliminare Chefi la cuțite, 7 iunie 2023: A avut loc o dublă eliminare la Chefi la cuțite, sezonul 11

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 11. Florin Dumitrescu și Sorin Bontea a pierdut câte un concurent în duelul competiției culinare, difuzat la data de 7 iunie 2023.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 11

Un nou duel de la Chefi la cuțite, sezonul 11, difuzat în seara de 7 iunie 2023 s-a lăsat cu dublă eliminare la Chefi la cuțite 2023.

Echipa neagră condusă de Cătălin Scărlătescu a câștigat battle-ul, iar echipa roșie a lui Sorin Bontea și echipa gri a lui Florin Dumitrescu au intrat la duel.

Astfel că în urma probei individuale, Stelian Nistor din echipa gri și Adriana Stănescu din echipa roșie au fost eliminați, fiindcă farfuriile lor au obținut cel mai slab punctaj la Chefi la cuțite, sezonul 11.

„N-am plecat cu 3 sau 4, am plecat cu 8. Am plecat cu capul sus, zic că mi-am făcut treaba bine aici, că am reușit cât de cât să mă integrez. Sunt fericit că am ajuns până aici, nu ajunge oricine. Asta e!”, a declarat Stelian Nistor, după ce a fost eliminat, potrivit a1.ro.

„Așa a fost să fie, mi-am asumat. Pur și simplu am ales să merg pe ceea ce eu simt că vreau să fac și cum pot să fac. Asta mă bucură foarte tare, că am fost fairplay până la ultima farfurie”, a mărturisit Adriana Stănescu, potrivit sursei citate.

Cine este Stelian Nistor de la Chefi la Cuțite 2023

Nistor Stelian are 33 de ani și este din Sibiu. Este de meserie bucătar și lucrează în Suedia, iarna. Concurentul a pregătit file de ren, cartofi copți și ragu din ciuperci de pădure cu sos de vin roșu.

Cei trei Chefi au gustat din preparatul concurentului și au fost impresionați. La final, Nistor Stelian a primit cele trei cuțite și a trecut mai departe. Concurentul lucrează în Suedia câteva luni pe an, împreună cu soția lui. Visul lui este să își deschidă un restaurant în țară.

„Numele Meu este Nistor Stelian, sunt din și sunt bucătar. Lucrez în bucătărie de la vârsta de 16- 17 ani. Eu lucrez în Suedia iarna. La început mi-am găsit de lucru în Centrul Vechi din Sibiu, am început ca ucenic, apoi am cunoscut bucătari, am învățat meserie.

Acolo am cunoscut un om, care căuta bucătari în Suedia. M-am hotărât să plec pentru 5 luni. Am muncit foarte mult. Munceam zi de zi de la zece la zece seara. Dar nu îmi pare rău.

Când am venit acasă am avut un accident foarte grav. Mergeam pe națională și o mașină a intrat în mine. Mi s-a oprit inima de trei ori. Am fost vreo 2 săptămâni în comă. Am stat 65 de zile în spital și nouă luni de zile mobilizat la pat.”, a povestit fostul concurentul în preselecții.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 11 [Sursa foto: antena 1]

Cine este Adriana Stănescu de la Chefi la Cuțite 2023

Viața Adrianei Stănescu nu a fost deloc una ușoară. Tânăra a trecut prin momente cumplite, însă care i-au dat putere și au făcut-o să lupte mai mult pentru a ajunge acolo unde și-a propus.

Adriana Stănescu are vârsta de 38 de ani și este născută în Râmnicul Vâlcea. Tânăra locuiește în prezent în Londra, acolo unde îți desfășoară activitatea profesională. Concurenta este de profesie fitness trainer, consilier nutriționist, life coach și antrenor de boxercise.

Adriana Stănescu a urmat cursurile Facultății de Gestiune și Contabilitate în anul 2003, însă a întrerupt-o, întrucât a decis să plece în străinătate pentru un trai mai bun.

La vârsta de doar 19 ani, concurenta Chefi la Cuțite 2023 a plecat în Grecia, unde muncea câte 10 ore pe zi la temperaturi îngrozitoare de 40 de grade. Tânăra recunoaște că acea perioadă a fost cea mai grea, fiind singură și neștiind pe ce drum să meargă pentru a-și face o viață cât mai bună.

Adriana Stănescu a locuit timp de 5 ani în Grecia, unde l-a cunoscut și pe fostul ei soț, cu care are în prezent o fiică.

La vârsta de 22 de ani a încercat să intre în lumea afacerilor, însă lucrurile nu au ieșit așa cum și le dorea ea, astfel că a dat faliment.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 11 [Sursa foto: antena 1]

