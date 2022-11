Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10. Florin Dumitrescu a pierdut un concurent

In articol:

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10. Florin Dumitrescu l-a pierdut pe Ahmad Daas în duelul competiției culinare, difuzat la data de 2 noiembrie 2022.

Eliminare Chefi la cuțite, sezonul 10

Duelul de la Chefi la cuțite, sezonul 10, difuzat în seara de 2 noiembrie 2022, a fost cu ghinion pentru chef Florin Dumitrescu, care a pierdut un concurent din echipa sa.

Ahmad Daas din echipa aurului roz, a fost eliminat din competiția sezonului 10 Chefi la cuțite, pe data de 2 noiembrie 2022, după ce farfuria sa a obținut cel mai slab punctaj la duel, adică 6 puncte.

”Eu n-am avut nicio speranță în momentul ăla că o să rămân! Sunt sigur că l-am dezamăgit pe chef Florin Dumitrescu în seara asta. Am dat absolut tot ce am putut, dar trebuie să dau un pic mai mult, să fiu atent și cu colegii mei.(...) Nu e vina nimănui că am plecat eu acasă, e vina mea. Nu am știu să mă încadrez cu timpul. E greșeala mea, îmi asum!”, a mărturisit Ahmad Daas.

Chef Florin Dumitrescu nu a reacționat deloc bine la aflarea veștii că un membru al echipei sale a fost eliminat: ”Îmi pare rău pentru Ahmad, consider că și-a depășit cu mult așteptările și pe ale mele le-a depășit. Eu am rămas uimit de altceva când am intrat în bucătărie. Nu le-a păsat că pleacă un membru al echipei noastre. Pe Florin îl interesa de ce farfuria lui a luat doar 8 puncte”, a dezvăluit chef Florin Dumitrescu.

Cine este Ahmad Daas, concurentul eliminat de la Chefi la cuțite 2022

Ahmad Daas are 28 de ani, locuiește în Ploiești și este șef de restaurant. Concurentul de la Chefi la Cuțite 2022 este pe jumătate român și pe jumătate arab, iar încă de mic a locuit în Ierusalim: „Mă numesc Ahmad Daas, am 28 de ani, vin din Ierusalim și am venit în România ca să îmi văd de viață, să pot să trăiesc altfel.”, a spus concurentul sezonului 10.

„Eu sunt născut în România. Tata e arab, mama e româncă și m-am dus în Ierusalim când am avut șase ani. Tatăl meu e farmacist și părinții mei au decis să plece de aici, deoarece tatăl meu muncește acolo (în Ierusalim), casa noastră e acolo.”, a adăugat Ahmad Daas. Însă, deși nu a crescut în România, concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu a declarat că încă de mic visa să vină la noi în țară: „Mi-aduc aminte că era visul meu să ajung în România, eram <dacă ajung în România, e ceva mare pentru mine>. E foarte frumos.”, au fost cuvintele sale.

Ahmad Daas nu este de profesie bucătar, însă de când a venit în România la vârsta de 24 de ani, acesta a deschis împreună cu fratele său o shaormerie cu specific arăbesc: „Mi-am deschis o afacere cu fratele meu în Ploiești. O shaormerie.”, au fost cuvintele sale. Însă, concurentul nu este de meserie bucătar, ci agent de securitate. Acesta a profesat în domeniu timp de 4 ani, în Ierusalim, dar din pricina riscului ridicat, a decis să se retragă: „Am muncit în domeniul de securitate patru ani. Mi-a plăcut foarte mult ce făceam, dar era munca prea periculoasă pentru noi. Mergeam la cluburi, proteste intervenții, meciuri. Eu eram șef de aproape o sută de oameni.”, a declarat Ahmad Daas în preselecții.

