Echipa Razboinicilor de la “Survivor Romania” pare ca sta pe un butoi de pulbere de cateva saptamani. Aseara au pierdut meciul de comunicare, ceea ce a detonat atmosfera in tabara albastra. S-au aruncat cuvinte grele, acuzatii fara precedent si cuvinte ofensatoare. Andi Constantin a fost pus la zid de colegii sai, acuzat fiind ca i-a manipulat sa o voteze pe Adriana Popescu si apoi a batut in retragere. Au fost toti impotriva lui.

"Poate se vede ca Andi face pe liderul, sau ceilalti spun ca el este liderul. Eu nu sunt de acord!", a declarat Cristian Ionita.

, a fost si acuzatia venita din partea lui Emanuel Neagu catre Andi Constantin.

Eliminare cu cantec la „Survivor Romania”. Discutii aprinse in tabara Razboinicilor, din momentul in care s-a anuntat numele concurentei eliminate din competitie

Razboinicii l-au acuzat pe campionul la fitness de lasitate pentru ca nu s-a autopropus la eliminare pentru a o salva pe Adriana. Lola Crudu, la randul sau propusa spre eliminare, a fost cea mai vehementa in acest sens.

"Eu am luptat pe trasee si ti-am dat de mancare, cum mi-ai dat si tu mie! Esti un fataric, un mincinos!(...) Ok, hai sa o scoatem pe Lola, dar sa o facem cu cap! De ce a trebuit sa o bagati pe Adriana?", au fost cuvintele adresate de Lola Cruu lui Andi Constantin, cel care nu a intarziat sa ii dea replica: "Esti perversa rau!".

"Adriana, Emanuel a fost singurul care ti-a luat apararea. Noi deja vorbisem sa te votam pe tine pentru ca ti-a spalat creierul! Ce zice Andi acum e vrajeala!", s-a aparat Andrei Ciobanu in fata Adrianei Popescu.

Strategii si aliante. Fetele din echipa Razboinicilor au aflat cu stupoare aseara, in Consiliul de eliminare, ca baietii din echipa lor au un plan de a le sacrifica, trimitandu-le pe ele primele la eliminare, acestia asigurandu-si astfel un parcurs mai lung in competitie si o sansa mai mare de a castiga marele premiu.

"Noi, fetele, am ramas putin socate cand am aflat ca exista si alte discutii. Nu sunt numai discutii intre noi ca o familie. Familia asta are <tatii> care se dau deoparte si vorbesc numai intre ei (...) Si in loc sa decida sa ne fie bine noua tuturor, ei fac strategii despre cum sa ne dam noi intre noi afara. Eu nu pot sa inteleg cum s-a ajuns la aceste lucruri, probabil existau, dar acum au iesit la iveala!", a spus cu lacrimi in ochi Karina Fetica.

In momentul in care Dan Cruceru, prezentatorul Survivor Romania, a anuntat numele concurentei care va parasi competitia, razboinicii au izbucnit. Karina Fetica si Emanuela Huruiala nu si-au putut stapani lacrimile, cu atat mai mult cu cat au contribuit, prin votul lor, la aceasta eliminare. Emanuel Neagu a lovit pamantul cu pumnul, iar Lola Crudu le-a reprosat ca strategia avuta de colegii ei a fost una gresita, ducand la eliminarea Adrianei Popescu, o concurenta puternica, venita in Republica Dominicana pentru a oferi un viitor mai bun fiicei sale, Eva.

"Fericiti?!", a tipat Lola Crudu la colegii ei. "Eu vreau acasa, Adriana, nu e corect!", au fost cuvintele pe care razboinica i le-a adresat prietenei sale din competitia Survivor Romania.

Adriana Popescu se va intoarce in tara. Razboinica le-a multumit colegilor sai si le-a adresat cuvinte frumoase, gatuita de emotie si regret.

"Lola, iti multumesc pentru toate cuvintele si pentru sustinerea ta. Tu ai fost singura din echipa care a vrut sa imi dea locul ei. Eu plec de aici cu capul sus, Razboinica, si sper ca Eva sa ma vada acasa asa cum sunt eu, o mama eroina, pentru ca asa ma simt eu. Va doresc tuturor sa aveti parte de ce am eu acasa, un copil destept, frumos si sa va iubeasca asa cum ma iubeste ea pe mine!", a spus Adriana.

Si in tabara Faimosilor au curs multe lacrimi, insa de fericire. Ei au castigat meciul de comunicare si si-au vazut familiile, au primit cuvintele lor de incurajare si s-au incarcat cu energie pozitiva, stiind ca toti cei dragi ramasi in tara sunt bine si ii sustin. Elena Ionescu si Gratiela Duban au fost cele mai emotionate la vedere copiilor lor. Nici una dintre Faimoase nu si-a putut retine lacrimile de dor.

In Dominicana, competitia Survivor Romania devine una foarte dura, punand la grea incercare nervii concurentilor. Fiecare dintre cei ramasi isi doresc sa castige. Ce aliante vor mai face Razboinicii, daca vor reusi Faimosii sa isi pastreze ascensiunea, aflati urmarind un nou episod, sambata, incepand cu ora 20.00, la Kanal D.