Eliminaţi şi rămaşi fără lider. Ce jucător şi-a anunţat retragerea din naţionala Germaniei

Naţionala Germaniei a fost eliminată de la Cupa Mondială încă din faza grupelor. Nemţii au învins Costa Rica, scor 4-2, dar victoria nu a fost suficientă pentru calificarea în optimile de finală. După meci, Thomas Muller a declarat că se retrage din echipa naţională.

Thomas Muller s-a retras din naţionala Germaniei

Unul dintre cei mai importanţi jucători germani şi-a luat adio de la echipa naţională, imediat după ruşinea din Qatar. Thomas Muller, în vârstă de 33 de ani, a jucat pentru ultima dată în tricoul reprezentativei germane la Cupa Mondială din Qatar, unde nemţii s-au oprit în faza grupelor.

"Este un dezastru absolut! Nu știu cum să procedez. Dacă acesta a fost ultimul meu meci la națională, atunci aș vrea să spun câteva cuvinte fanilor fotbalului german. A fost o plăcere enormă, dragi oameni. Am avut momente grozave, am încercat să-mi dau inima pe teren în fiecare meci.

Întotdeauna am dat tot ce am putut și uneori au fost lacrimi de bucurie din cauza acțiunilor mele, uneori spectatorii au avut și dureri în suflet, când nu am avut realizările așteptate. Chiar dacă nu am reușit în toate acțiunile, am jucat mereu cu dragoste pentru Germania", a declarat Thomas Muller, conform Bild.

Thomas Muller [Sursa foto: Facebook Germany Football Team]

Muller, printre cei mai titraţi jucători germani

Thomas Muller a debutat la echipa naţională a Germaniei în urmă cu 12 ani, într-un meci amical contra Argentinei. De atunci, a devenit indispensabil pentru Die Mannschaft, pentru care a strâns 121 de selecţii şi 44 de goluri. Alături de nemţi a câştigat Cupa Mondială în 2014, iar în 2010 a luat bronzul.

Cu cele 121 de selecţii, Muller se află pe locul al patrulea în topul prezenţelor la naţionala Germaniei. Doar Lukas Podolski, Miroslav Klose şi Lothar Matthäus au adunat mai multe meciuri în echipa naţională.

Muller se retrage din echipa naţională într-un moment extrem de trist pentru Germania, care a bifat a doua ediţie a Cupei Mondiale consecutivă pe care o părăseşte încă din faza grupelor. Nemţii au terminat pe locul al treilea grupa cu Spania, Japonia şi Costa Rica. Au obţinut patru puncte, la fel ca Spania, însă ibericii au avut un golaveraj mai bun.