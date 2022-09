Elisabeta a II-a s-a ascuns într-un tufiș ca să scape de Nicolae și Elena Ceaușescu, după doar o zi de interacțiune. Dictatorul a fost primul lider comunist invitat în Marea Britanie

In articol:

Regina Elisabeta a II-a a fost cunoscută și apreciată pentru noblețea, sinceritatea și bunătatea de care a dat dovadă în cei 70 de ani de domnie.

Însă, ce nu știe multă lume despre suverana care s-a stins din viață la vârsta de 96 de ani este că, la un moment dat, a fost nevoită să recurgă la un

gest extrem pentru o personalitate precum Domnia Sa.

Pe vremea când Nicolae Ceaușescu era la conducerea țării noastre, în 1978, el și soția sa au ajuns în Marea Britanie, pentru o vizită de stat.

Întâlnirea dintre Familia Regală și soții Ceaușescu a fost una istorică, fiind pentru prima dată când șeful unui stat comunist a făcut o vizită în Marea Britanie.

Regina Elisabeta a II-a a sărit într-un tufiș pentru a nu fi văzută de Nicolae și Elena Ceaușescu. Iată întreaga poveste

Atunci, soții Ceaușescu au fost întâmpinați de Regina Elisabeta a II-a și Prințul Philip la gara Victoria din Londra, îndreptându-se împreună spre Palatul Buckingham, într-o trăsură deschisă.

Deși vizita a fost una oficială, există un aspect al șederii lui Nicolae și al Elenei Ceaușescu în Londra care nu este știut de opinia publică.

Conform celor notate în documentarul Inside the Crown: Secrets of the Royals, jurnalistul Robert Hardman și fostul secretar de externe, Lord David Owen spun că în timpul vizitei, regina a făcut un gest extrem, la care nimeni nu s-ar fi

așteptat.

Într-una din zile, când soții Ceaușescu se plimbau prin gradina Palatului Buckingham, suverana, care nu mai este astăzi printre noi, a fost nevoită să se ascundă de ei într-un tufiș

„Odată i-a povestit unui oaspete de prânz care, la rândul său, mi-a povestit și mie de ocazia în care soții Ceaușescu erau cazați acolo. Totul s-a întâmplat într-o dimineață când ea și-a scos câinii la o plimbare în grădina Palatului”, a spus Hardman, potrivit insider.com.

Potrivit jurnalistului, regina nu putea și nu voia să dea ochii cu Nicolae Ceaușescu: „ Chiar nu pot să vorbesc cu ei acum”, și-ar fi spus regina, în momentul în care s-a făcut nevăzută.

„Așa că, pentru prima și singura dată în viața ei, Regina s-a ascuns într-un tufiș din grădina Palatului pentru a-și evita propriii oaspeți”, a spus jurnalistul.

Fostul secretar de externe își amintește și el de amuzanta întâmplare și spune că, deși suverana cu cel mai longeviv statut, se lasă înconjurată de tot felul de oameni, nu a putut petrece timp în compania celui care a condus România în perioada comunistă.

Mai mult decât atât, atunci, Regina Elisabeta a II-a a mărturisit că nu i-a făcut deloc plăcere să îi aibă pe soții Ceaușescu în vizită.

„Regina suportă tot felul de oameni, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea. Ea a spus destul de clar că nu i-a plăcut acea vizită”, a adăugat fostul ministru de Externe râzând.

Din păcate, pe 8 septembrie 2022, regina Marii Britanii s-a stins din viață la 96 de ani, la Palatul Balmoral din Scoția. Acum locul îi va fi ocupat de fiul său cel mare, prințul Charles, care va domni sub titulatura de Regele Charles al III-lea, Camilla, soția sa, fiind și ea încoronată, la dorința celei decedate, drept, ”regină consoartă”.