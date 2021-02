Elisabeta Lipă, infectată cu virusul COVID-19! Care este starea de sănătate a sportivei: "Nu am nicio idee de unde m-am infectat..."

In articol:

Elisabeta Lipă a declarat faptul că s-a infectat cu virusul COVID-19! Care este starea de sănătate a sportivei la momentul actual?!

Se pare că în aceste momente se află în izolare la domiciliu, iar starea de sănătate este una destul de bună.

Elisabeta Lipă, infectată cu virusul COVID-19

Președinte al Federației Române de Canotaj (FRC) susține faptul că nu are nici cea mai vagă idee de unde ar fi putut contracta virusul. Cu toate acestea, se pare că sportiva a avut simptome ușoare, iar la momentul actual este în izolare acasă.

'Nu ştiu de unde am luat acest virus. Din păcate, acest virus poţi să-l iei de pese tot. Nu am nicio idee de unde m-am infectat, că m-am protejat. Aşa că, fiţi atenţi!', a spus Lipă, care a adăugat: 'Am avut grijă de mine. M-am protejat, am mers doar acolo unde a fost strict necesar', a declarat ea.

Elisabeta Lipă, declarații despre silueta sa

În urmă cu ceva timp, fosta mare campioana la canotaj vorbea despre modul în care are

grijă de fizicul ei. Se pare că Elisabeta Lipă este extrem de atentă la ceea ce mănâncă și chiar a apelat la ajutorul unui nutriționist.

"Cand ai un program infernal ajungi sa nu mai poti respecta toate mesele. Mananci pe unde apuci si cand apuci. E si motivul pentru care am ales sa merg, periodic, la un nutritionist, care se ocupa de alimentatia mea in functia de acest program pe care-l am. Pana acum, pot spune ca sunt foarte multumita de cum decurg lucrurile”, a tinut sa precizeze Lipa pentru WOWbiz.ro