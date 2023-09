Eliza Natanticu, dezvăluiri neașteptate! Ce s-a întâmplat în ziua în care ea și soțul ei au sărbătorit cinci ani de mariaj: "Nimic special"

In articol:

Cosmin Natanticu și Eliza au avut motiv mare de bucurie, căci luna aceasta au împlinit 5 ani de căsătorie. Cum era de așteptat, cei doi au vrut să marcheze cum se cuvine aceste moment special din viața lor.

Iată cum au celebrat ziua în care au spus marele „DA”!

Citește și: „Am reușit să slăbesc sănătos” Eliza Natanticu este într-o formă de zile mari și a reușit să scape de kilogramele nedorite! Alimentul la care a renunțat soția lui Cosmin Natanticu: „Am învățat să iubesc să mănânc sănătos”

Cum au sărbătorit Cosmin și Eliza Natanticu 5 ani de căsătorie?

Eliza și Cosmin Natanticu sunt împreună de un deceniu, iar în urmă cu 5 ani au decis să facă și marele pas. Cei doi se bucură în prezent de admirația oamenilor, atât separat, cât și împreună, căci mereu aduc zâmbete pe fețele oamenilor cu simțul umorului de care au dat dovadă.

Luna aceasta au avut motiv mare de bucurie, căci au împlinit 5 ani de când au zis marele „DA”, în fața ofițerului stării civile.

Cu această ocazie, cei doi au celebrat momentul special. Deși alte cupluri aleg să fie singuri în astfel de momente, ei au fost acompaniați, dar nu de oricine, ci de finii lor, cărora le-au devenit părinți spirituali atunci când și-au unit destinele.

Ei bine, îndrăgitul cuplu a decis să nu organizeze ceva spectaculos, având în vedere că ambii au un program profesional încărcat. Cu toate acestea, ei s-au distrat pe cinste la un restaurant, unde au luat cina.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Șoferul care a provocat carambolul de pe A1 spune că a fost orbit de soare. Cinci oameni au murit, alți doi sunt grav răniți- stirileprotv.ro

„Să știi că nu am făcut nimic spectaculos pentru că suntem prinși cu munca. Nu am putut călători așa că am ieșit împreună cu finii noștri la un restaurant. Când am împlinit zece ani de relație, adică anul acesta, soțul meu m-a dus într-o vacanță romantică la Praga unde am fost pe un jazz boat (plimbare cu barca – n.r) și ne-am plimbat romantici prin Praga iar pe 9 septembrie, când am împlinit cinci ani de căsătorie cum am spus nu am făcut nimic special”, a mărturisit Eliza Natanticu, pentru click.ro .

Eliza și Cosmin Natanticu [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cum o cheamă, de fapt, pe Eliza Natanticu: "Acum e atât de lung că obosești când îl spui". Actrița recunoaște că a luat decizia înainte de nuntă| EXCLUSIV

Cântăreața l-a refuzat pe Cosmin Natanticu, atunci când a cerut-o de soție: „M-a marcat”

Povestea de dragoste dintre Eliza și Cosmin a fost una presărată cu multe momente frumoase, dar și atipice în același timp. Ei bine, recent, în cadrul unui interviu pentru WOWnews.ro, cântăreața a dezvăluit motivul pentru care nu a acceptat cererea în căsătorie de prima dată. Întâmplarea a avut loc într-o vacanță, însă artista nu a fost deloc impresionată, așa că l-a refuzat.

Citeste si: „Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simţim noi în momentele astea şi ce am simţit noi în aceste patru săptămâni.” Ce s-a întâmplat cu mama lui Sebi, tânărul care a pierit în accidentul de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Să înțeleagă și el anumite chestii". Cheloo, despre divorțul lui Cătălin Bordea. Reacția artistului a făcut înconjurul internetului- radioimpuls.ro

Cu toate acestea, încercările comediantului de a o convinge pe blondină că el este alesul au fost mai multe, însă într-un final a primit un răspuns pozitiv, când i-a pus inelul într-un pahar cu băutură.

„Eram într-o vacanță și la un moment dat m-am enervat. El avea inelul în buzunar și credea că mă impresionează. Cu siguranță nu o să uit cererea asta atipică. M-a marcat momentul ăsta. L-am refuzat atunci. A doua oară mi-a pus inelul într-un ambalaj de bomboană. Era să îl arunc. A treia oară mi-a pus inelul într-un shot de tequila, era să îl înghit. Atunci am zis DA și gata, că am zis că mă omoară. Nunta a fost superbă, mai mult de atât nu se putea pentru mine.”, a spus Eliza Natanticu, în urmă cu puțin timp, pentru WOWnews.ro.

Eliza și Cosmin Natanticu [Sursa foto: Instagram]