Eliza Natanticu, secretul unei siluete suple! După ce a apărut la TV în costum de baie, toți au vrut să afle cum se menține în formă

Eliza Natanticu este îndrăgită și apreciată de mulți români, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, aceasta a reușit să atragă o mulțime de fani de partea sa, prin prisma carismei, dar și a sincerității de care a dat dovadă mereu.

Nu de mult, în cadrul unei emisiuni TV, soția lui Cosmin Natanticu a apărut public într-un costum de baie, iar doamnele și domnișoarele au fost pe cât se

poate de curioase să afle ce face blondina pentru a se menține în formă și pentru a avea un corp de invidiat.

Astfel, vedeta a dezvăluit că face yoga acasă și încearcă să mănânce sănătos. Deși nu reușește mereu să facă acest lucru, blondina a mai încercat un regim, destul de popular în rândul vedetelor, respectiv fasting, cu două mese pe zi.

”Eu fac acasă yoga, am și bicicletă, mai fac așa, din când în când, dar nu pot să zic că am avut o constantă. Încerc să mănânc sănătos, dar foarte rar mă ține. Am încercat acum, de curând, să țin dieta fasting, cu două mese pe zi, nu mai mănânc după ora 18 până a doua zi la ora 14. Dar, după, în weekend, cartofi prăjiți, mănânc o shaorma, ceva”, a dezvăluit Eliza Natanticu, pentru Spynews.ro.

Eliza Natanticu [Sursa foto: Instagram]

Eliza Natanticu provine dintr-o familie de actori

Eliza Natanticu este de meserie actriță, însă cochetează și cu muzica. Partenera de viață a lui Cosmin Natanticu provine dintr-o familie de actori, căci atât mama sa, cât și tatăl ei au făcut această meserie.

Blondina a declarat în urmă cu ceva timp că a jucat în piese de teatru de la vârsta de 7 ani, mai ales că a crescut în Teatrul Odeon.

“Sunt actriță. Am crescut în Teatrul Odeon. Părinții mei sunt amândoi actori. Am jucat în piese de teatru de când aveam șapte ani. Acolo am prins clar microbul scenei. Simt că în mine zace ceva ce trebuie exprimat. Simt că lumea muzicală are nevoie de mai multe talente care pot cânta live și cred că pot fi unul dintre ele”, a declarat Eliza Natanticu.