Ella de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față în cearta cu Ramona! Surpriză mare la Puterea dragostei! După o prietenie de luni de zile, în care Ella și Ramona au fost nedespărțite, în România, situația pare că s-a schimbat radical. Cele două foste colege de cameră nu mai țin legătura, iar una dintre ele a și lăsat să se înțeleagă acest lucru pe rețelele de socializare. De altfel, chiar recent, pe Instagram, Ramona a avut un mesaj care părea că-i este dedicat chiar Ellei. ”Am avut încredere în prieteni până când m-am ars și am realizat că și cel mai bun prieten poate fi fals”, au fost cuvintele scrise de fosta concurentă de la Puterea dragostei.

Acela a fost un prim mesaj al Ramonei, care avea apoi să detalizeze și să susțină, cumva, că, deși a fost confidenta Ellei, în ultima parte a emisiunii Puterea dragostei, legătura lor nu a mai fost una la fel de strânsă, ba a mai fost presărată și cu o serie de neînțelegeri, dar și împăcări.

„Da. Noi ne certăm și iar ne împăcăm. Știți cum sunt lucrurile. Da, se vede urât, dar na. N-avem ce să facem. Sunt momente și momente. Nu suntem toți perfecți, nu suntem toți la fel. (…) Da...eu nu sunt o falsă. Mulțumesc lui Dumnezeu că spun lucrurile în față și nu stau să le spun pe la spate. Mă dau prietenă cu tine în față și pe la spate te bârfesc? Nu! Asta sunt eu. Abia aștept să mă întorc acasă. Cei care îmi spuneți mie că sunt o falsă, nu sunt o falsă.

Eu spun în față chiar dacă îmi e prietenă. Așa mi se pare normal. Așa că nu mă mai condamnați voi pe mine pentru că sunt sinceră. Dacă suntem prietene, să nu îți mai spun ce mă deranjează la tine? Nu, frate. Asta sunt eu”, a spus Ramona într-un live din casa Puterea Dragostei, după cearta cu Ella.

Ella a povestit și ea ce a determinat-o să răcească relațiile cu Ramona

Ella de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față în cearta cu Ramona! Pe de altă parte, Ella a vorbit și ea pe marginea acestui subiect, însă a aavut o altă variantă. ”Nu am înțeles în primă fază de ce s-a ajuns aici...dar în fine, asta e...atunci când ai încredere în cineva! Noi am fost foarte apropiate acolo, la Istanbul, am ținut, m-a și votat și pentru acest lucru îi mulțumesc din nou, dar la întoarcerea în țară, totul a fost altfel, și nu pentru că am fi avut vreun conflict! Nu...nici vorbă! Eu ar fi trebuit să stau la Ramona până la finala din România, însă exista un inconvenient! Ea locuiește pe lângă București, prea departe de zonele în care eu aveam treabă. De aceea, am hotărât să mă mut cu chirie, undeva, mai aproape de centrul orașului, să îmi fie mai ușor de ajuns. Nu știu dacă acest lucru a supărat-o, dar eu i-am explicat și chiar cred că am luat cea mai bună decizie. M-a durut apoi ce a vorbit pe live-uri, apropo de falsitate. Păi... eu am fost omul cel mai corect și transparent din casă, și Ramo știe...”, a declarat Ella, în emisiunea live ”Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu”, difuzată pe WOWbiz.ro

Ella de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față în cearta cu Ramona! Ce motiv a mai avut să stea mai puțin cu fosta colegă de cameră aici, în România

Ella de la Puterea dragostei a dat cărțile pe față în cearta cu Ramona! Mai mult decât atât, Ella a mai specificat și faptul că a dorit să îi acorde un pic de timp Ramonei în relația cu partenerul său. ”La întoarcerea în țară, Ramona s-a împăcat cu fostul ei și mi s-a părut normal ca ea să fie cu el, să se bucure împreună de clipe frumoase. De aceea, am preferat să nu o deranjez. Însă, ce am făcut eu s-a interpretat greșit atât de ea, cât și de alte persoane care au vorbit mult pe tema aceasta. Totuși, mă simt cu sufletul împăcat, și, repet, am și eu regrete și dureri sufletești. Știți cum sunt ca persoană? Nu exagerez...pâinea lui Dumnezeu, dar dacă m-ai jignit pe nedrept, mă afectează și mă doare. Nu mă cert, dar spun așa...”eu iert, dar nu uit”! Asta este,sper totuși ca lucrurile să se așeze în viitor”, a conchis Ella la WOWbiz.ro