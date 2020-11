Ella de la Puterea Dragostei a spus tot adevărul despre întâlnirea cu Philip! "Nu ți-l vrea nimeni pe Philip..."

Ella si Berna [Sursa foto: Instagram]

În urmă cu doar câteva zile, Berna a spus care este motivul principal pentru care nu mai vorbește cu Ella. Se pare că frumoasa blondină a fost deranjată de faptul că fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a întâlnit cu Philip, deși știa despre situația dintre ei doi.

Ella, primele declarații despre întâlnirea cu Philip

Bernadett a declarat că a fost extrem de deranjată de faptul că Ella s-a întâlnit cu fostul ei iubit, în timpul nopții într-o pădure, deși știa că ei s-au despărțit. Ba chiar mai multe, blondina nu înțelegea ce caută fostul ei partener de viață cu frumoasa brunetă.

În cadrul platoului Wowbiz, Ella a dat primele declarații despre întâlnirea pe care a avut-o cu Philip. Se pare că foștii concurenți de la Puterea Dragostei au mers în pădure pentru a filma un vlog. De asemenea, frumoasa brunetă a adăugat faptul că ea nu s-ar uita niciodată la Philip, pentru că nu este genul ei.

"Berna, îți transmit un mesaj, e ultima data când îți dau replică pentru că încă te mai respect cât de cât. Eu te respect, nu tu pe mine. Eu nu l-am chemat pe Philip nicăieri, pentru că te iriți tu. Plus că eu am alte.. Nu este genul meu, nici nu mă interesează ce este între voi. Mașina mea era plină de fete, am fost împreună în glumă. Se spunea că acolo era un loc blestemat unde apare o mireasă și am zis sa mergem și noi. Sunt oameni, copii de polițiști, de avocați, oameni de la care ai ceva de învățat, care dau clasă, dacă înțelegi ce vreau să zic. Eu nu am treaba cu Philip, nu ți-l vrea nimeni pe Philip, dacă înțelegi ce vreau să zic.", a declarat Ella.

Ella de la Puterea Dragostei [Sursa foto: Instagram]

De asemenea, vedeta a mai adăugat faptul că ea nu s-a simțit deranjată de faptul că blondina s-a văzut cu fostul ei iubit, Jador, în timp ce aceștia erau împreună.

"Pe Philip l-am sunat ulterior, că Berna era revoltată că dacă era Jador eu m-aș fi supărat. Draga mea, tu te-ai văzut cu Jador în club. Ți-am zis eu ceva? Nu, că eu nu mă cobor la nivelul ăsta, asta e ideea. Și m-ai dezamăgit foarte tare. Persoanele pe care le-ai vorbit tu erau aici împreună cu tine și mă bârfeați pe mine. E vorba despre lipsă de respect și lipsă de personalitate.", a mai adaugat Ella.