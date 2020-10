Ella de la Puterea dragostei a primit o propunere care a surprins-o, în urmă cu câteva zile. Bruneta a fost aleasă să reprezinte România la Miss Europe Continental.

Ella de la Puterea dragostei, propunere bombă în urmă cu puțin timp

Inițial, tânăra a crezut că este o minciună, mai ales ținând cont de faptul că ea nu este o femeie înaltă. Se pare, însă, că totul este cât se poate de real. În momentul în care a citit mail-ul primit, Ella s-a entuziasmat atât de tare, încât a căzut și s-a accidentat. Bruneta a povestit mai multe amănunte la Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu. (Ella de la Puterea dragostei a izbucnit în lacrimi, în direct! „Își dorește ca în ziua în care voi îmbrăca rochia de mireasă...”)

„Acum o săptămână am primit un mail de la Miss Europe Continental. Mi-au spus că dintre toate fetele, nu știu ce piață au studiat, m-au ales să reprezint România.

M-am bucurat atât de tare, am mers la Manu (n.r.- Manuela, fostă concurentă Puterea drgostei), în living, să-i spun. Am sărit în sus de bucurie și am căzut, sunt toată vânătă.

Mă miram și nu-mi venea să cred. Eu înaltă nu sunt. Mi se părea ceva fake. Apoi PR-ul cu care lucrez s-a interesat, mi-au trimis și de pe pagina oficială. Mi-au zis că este o onoare pentru ei să fiu concurentă. Chiar mă miram, din atât de multe fete, cum m-am ales tocmai pe mine?", a declarat Ella la Totul despre Puterea dragostei by Cornelia Ionescu.