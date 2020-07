In articol:

Ella de la Puterea dragostei are o nouă relație cu Iancu Sterp? În urmă cu ceva vreme, Ella de la Puterea dragostei a vorbit în cadrul emisiunii despre despărțirea lui Iancu Sterp de frumoasa Denisa. Împreună cu Bianca, cele două au discutat despre experiențele brunetei din trecut cu Iancu și Jador, iar atunci, în mod surprinzător pentru mulți, bruneta a mărturisit că are anumite regrete în ceea ce-l privește pe fostul finalist de la Survivor România.

Ella de la Puterea dragostei are o nouă relație cu Iancu Sterp? ”A fost respectuos”

”Iancu a fost respectuos, nu l-am văzut să înjure aici. Are și el defecte. Nu știu dacă a înșelat, e și tânăr, are puțin de faimă acum. Orice persoană e diferită”, a comentat Ella, care avea să își exprime și regretul că a ales să se întoarcă la Jador și să renunțe la a face un cuplu serios cu fratele lui Culiță Sterp. „De ce îmi pare rău pentru Iancu? Dacă făceam pașii spre el, eu nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Nu făceam atât de multe greșeli, să am ce regreta. Principalul motiv ăsta a fost. Îmi pare rău...”, a mărturisit Ella.

”Abia aștepta să se certe cu Denisa”

Ella de la Puterea dragostei are o nouă relație cu Iancu Sterp? De la acele conversații, se pare că situația s-a schimbat, drept dovadă că fetele din casă au început să discute că, mai nou, Ella și Iancu ar fi reluat legătura. ”Acum în spate, (n.r. - Ella ) vorbea cu Iancu la telefon! Abia aștepta să se certe cu Denisa. Abia aștepta să să se certe, să vorbească cu el! Bravo!”, a declarat Andreea Pirui, imediat după ce bruneta a părăsit emisiunea.

Ella de la Puterea dragostei are o nouă relație cu Iancu Sterp? ”El a fost cel care mi-a scris pe adresele de socializare”

Ella de la Puterea dragostei are o nouă relație cu Iancu Sterp?Lucrul acesta, cum era și firesc, a deranjat-o pe frumoasa Ella, care, în premieră pentru WOWbiz.ro, a vorbit despre actuala legătură cu războinicul de la Survivor România. ” Am auzit atât de multe cuvinte grele și neadevărate la adresa mea, încât, ar trebui să vărs râuri de lacrimi. Încerc totuși să nu mai bag în seamă nimic, să merg mai departe. În ceea ce-l privește pe Iancu, este adevărat,vorbim de două săptămâni. El a fost cel care mi-a scris pe adresele de socializare, însă nu avem nicio legătură amoroasă, cum se insinuează. Suntem prieteni buni, discutăm prietenește și atât! Vom vedea ce ne va rezerva viața la amândoi, dar, acum, în acest moment, suntem amici, doi oameni care se înțeleg bine! Nimic altceva. Eu nu vreau să mă mai arunc cu capul înainte în nimic, vreau să am linia mea serioasă, să îmi văd de treabă și, cine știe, într-o bună zi, să am lângă mine bărbatul potrivit”, a declarat Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro