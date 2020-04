In articol:

Puterea dragostei, atac la adresa colegilor de competiție! A făcut dezvăluiri halucinante despre Cătălin, Turcu și Andy

Ella de la Puterea dragostei a reacționat la scurt timp după ce a fost vorbită de rău de către Cătălin, Andy și Turcu.

Concurenta de la Puterea dragostei le-a răspuns printr-un mesaj pe contul personal de socializare.

"Vai și amar de capul vostru, pai voiam sa vă dau cu puțin praf, aveți nevoie. Voi oricum sunteți obișnuiți cu praful", este mesajul Ellei de la Puterea dragostei.

Ella de la Puterea dragostei, atac dur la adresa lui Cătălin

Ella de la Puterea dragostei susține că nu își dorește să îl revadă pe Cătălin la întoarcerea în casa Puterea dragostei

Ella de la Puterea dragostei și Cătălin au avut o relație proastă în casa amorului, iar acum când bruneta este pe cale să revină în competiție, reîntâlnirea cu bărbatul pare a nu o încânta deloc, mai mult decât atât, îi provoacă și niște stări de nervozitate.

Totul din cauza ultimelor acțiuni ale concurentului, care are mai mereu ceva negativ de spus la adresa îndrăgitei tinere din Cluj.

Ce a spus Ella despre Cătălin și relația avută cu el! ”Nu mi-aș dori niciodată unul ca și el în viața mea”

”Nu sunt încântată că mă reîntorc în casă și mă întâlnesc cu el, fiindcă omul are ceva cu mine sigur, în mod personal. Din câte am auzit, cât am lipsit, se leagă de aspectul meu fizic, cum că aș fi foarte urâtă!

Ella de la Puterea dragostei îl atacă dur pe Cătălin! ”Nu îmi place caracterul lui, l-am cunoscut mai bine și am ales să nu merg cu el mai departe”

Dar să nu uităm că el a venit pentru mine în competiție! Am stat cu el de vorbă pe o bancă timp de 10-15 minute, iar Cătălin mă invocă de două luni de zile, și de când am plecat, tot mă aduce în discuție. Am însemnat ceva pentru băiatul ăsta, mă bucur, ce să zic, doar că nu mi-aș dori niciodată unul ca și el în viața mea”, a declarat Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro!

Ella de la Puterea dragostei îl atacă dur pe Cătălin, iar motivul are legătură cu comportamentul bărbatului, unul ce nu corespunde cu felul ei de a fi. De altfel, susține că și acesta este motivul care a determinat-o să se îndepărteze de el. ”Nu îmi doresc să am legătură cu el, în primul rând un bărbat violent și în al doilea rând, nu îmi place caracterul lui, l-am cunoscut mai bine și am ales să nu merg cu el mai departe. Am simțit că nu este omul potrivit...Consider că gesturile lui s-au încadrat în violență, din punctul meu de vedere și nu numai, și din punctul a altor oameni de vedere care au privit scena în care am fost bruscată. În plus, a mai fost o scenă în spate și pentru mine a fost de ajuns. Una e să te îmbrâncești din dragoste, din tachinare și așa mai departe, și alta este să o faci intenționat”, a conchis Ella pentru WOWbiz.ro!