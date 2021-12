Ella de la Puterea Dragostei, curtată de Reynmen, un artist celebru în Turcia: ”Am fost proastă, îmi plăcea mie de un alt idiot”

In articol:

Ella Tina, fostă concurentă la Puterea Dragostei, a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între ea și un celebru artist din Turcia, Reynmen. Frumoasa brunetă a spus cu lux de amănunte cum a vorbit cu cântărețul, dar și cum acesta a invitat-o la cină.

Fosta iubită a lui Jador a ținut să spună că Reynmen a plăcut-o foarte mult, însă ea a fost axată pe altcineva la momentul respectiv. Mulți se întreabă oare pe cine?! Se știe că Ella și Jador aveau o legătură strânsă la acea vreme.

Reynmen [Sursa foto: Instagram]

”Să știți că pe mine m-a plăcut foarte mult Reynmen. Și am primit și un buchet de flori de ziua mea, un coș de trandafiri. Am fost proastă, îmi plăcea mie de un alt idiot. Acum un an, doi, doi ani. A făcut piesa Ela și atunci am vorbit. Eu am reacționat la story înainte, a văzut, mi-a răspuns și am început să povestim. Și-am povestit, și-am povestit...și am vorbit și pe cameră.

Era de Crăciun, acum doi ani și ceva, și mă invitase să luăm cina în oraș. A venit la TV8, atunci eram acolo la Acun Medya. M-a căutat, a întrebat de mine. Eu atunci eram liberă, în ziua respectivă. N-am apucat să ne vedem, dar am apărut în presă împreună”, a spus Ella Tina, fostă concurentă la Puterea Dragostei.

Reynmen, subiect de ceartă între Ella și Jador de la Puterea Dragostei

Cântărețul Reynmen a fost subiectul unui scandal imens între Ella și Jador, după ce artistul turc, i-a blocat manelistului o melodie despre care susține că este plagiată după piesa lui ”Ela”.

Jador a aflat că Ella de la Puterea Dragostei a fost cea care i-a trimis lui Reynmen melodia lui. Apoi, în emisiunea Puterea Dragostei, concurenții au speculat că între Ella și Reynmen este chiar mai mult. Ella însă a lămurit misterul relației ei cu Reynmen.a mărturisit Ella de la Puterea Dragostei despre Reynmen, acum mult timp.

