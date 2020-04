In articol:

La scurt timp de la divorțul lui Alex Bodi de Bianca Drăgușanu a venit și lovitură de teatru în showbiz! Afaceristul ar fi avut o legătură cu Ella, una dintre cele mai iubite concurente din emisiunea fenomen prezentată de Andreea Mantea.

Citeste si: Ella, speriată de noul coronavirus. A făcut anunțul: "A avut temperatură de 40 de grade și..."

Sunt doar doi oameni care au anumite lucruri în comun”

Surse din apropierea Ellei au susţinut, pentru kfetele.ro, că frumoasa Ella ar fi fost contactată afacerist, imediat după divorțul acestuia de vedeta TV, lăsând să se înțeleagă că ei se cunosc de ceva vreme și au și prieteni comuni.

, a declarat apropiata concurentei.

De aici, o întreagă nebunie...Toată lumea s-a gândit imediat că între Alex și Ella ar fi mai mult decât o amiciție și au mers până într-acolo încât s-a vorbit și despre anumite întâlniri între cei doi în această perioadă. Ce să fie adevăr și ce să fie minciună în acest caz, ne-am întrebat! De aceea, am mers direct la sursă și am vrut să clarificăm bârfele iscate pe marginea celor doi protagoniști ai poveștii așa-zis amoroase. Iată și ce am aflat.

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, apel disperat: „Vă rog din toată inima mea”

Ella de la Puterea dragostei dă cărțile pe față în relația cu Bodi. ”Da, am vorbit”

În premieră pentru WOWbiz.ro, într-un live exclusiv pe youtube, Ella de la Puterea dragostei dă cărțile pe față în relația cu Bodi. ”Între mine, nu a existat niciodată mai mult decât o amiciție, o prietenie. Da, am vorbit, dar am vorbit rar, noi avem prieteni în comun, înainte de a fi el cu Bianca, atunci l-am cunoscut. Așa că, nu e nimic, nu am avut nimic cu el, Doamne... Probabil au vorbit niște persoane care ne cunosc, care au văzut niște conversații de ale noastre, dar nu este nimic adevărat din ceea ce se zvonește. Nu m-a sunat acum Alex, am înțeles că este cu Bianca, sper că nu se mai certe și sper să fie fericit. Eu mă bucur pentru oamenii care se iubesc, indiferent că este Bodi sau altcineva. Vreau să se iubească și să văd iubirea în cazul lor. Eu chiar înțeleg relația lui Bianca, fiindcă și eu mă număr printre acele persoane care au relații asemănătoare, așa cum este cea cu Jador, cu despărțiri și împăcări, zic ...nu te mai vreau să te văd, să te aud și când îl văd, cedez, fiindcă inima dictează. Așa este și în cazul lor”, a spus Ella pentru WOWbiz.ro